Sparta-aanvoerder Adil Auassar: 'Ik ben nu vooral met mijn omgeving bezig'

Sparta gaat zondag op bezoek bij FC Utrecht. Traditioneel een lastige wedstrijd voor de Rotterdammers, maar de ploeg van trainer Henk Fraser verrast dit seizoen wel vaker in uitduels. Dus waarom in Utrecht niet?

Zo denkt ook Adil Auassar, middenvelder van Sparta. "Het verschil tussen uit en thuis is niet meer zo groot in een leeg stadion", vindt hij.

Auassar is bezig aan een sterk seizoen bij Sparta. Een routinier is hij, met zijn 34 jaar. En dat merkt Auassar zelf ook op het veld. "Als je jong bent, ben je vooral met jezelf bezig. Ik ook. Nu ben ik vooral met mijn omgeving bezig."

"Om het elftal beter te maken, beter te laten renderen. Die jongens geven mij ook energie, daar ben ik meer mee bezig dan met mezelf", vertelt aanvoerder Auassar.

"Ik heb stappen gemaakt dit seizoen. Voel me sterker dan vroeger, fysiek en mentaal, ondanks mijn leeftijd. Je ziet dingen gebeuren op het veld."

Flow vasthouden

Met Sparta staat Auassar negende in de eredivisie. Een positie die niet gestolen is. "Wij hebben het iedereen lastig gemaakt, zitten goed in ons vel. We moeten die lijn doortrekken en dan zien we wel wat het ons brengt."

"Met doelstellingen ben ik niet bezig, ik wil gewoon punten halen met Sparta. Op de lange termijn heb je geen invloed, alleen op de wedstrijd die komt. De flow waarin wij zitten willen we vasthouden."

Toch beseft ook Auassar dat een mindere periode altijd op de loer ligt. "We gaan echt wel een keer op ons bek, maar we hebben een brede selectie en veel vertrouwen. Dat geeft houvast, ook in mindere tijden die komen gaan."