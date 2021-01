RST-personeel luncht buiten uit onvrede over cao-onderhandelingen

Personeel van containeroverslagbedrijf Rotterdam Shortsea Terminals (RST) heeft vrijdagmiddag de lunch buiten doorgebracht. De actie was bedoeld als signaal naar de directie, om de onvrede over het verloop van de cao-onderhandelingen aan te geven.

Zo zou tijdens de onderhandelingsrondes door directeur Pesselse zijn voorgesteld de betaalde koffiepauze af te schaffen, ziekte in het tweede jaar niet voor 100% maar 75% te vergoeden en nieuwe medewerkers drie vakantiedagen minder te geven. Ook vervalt als het aan de directie ligt de loonsverhoging en geldt alleen nog een prijscompensatie.

Verlies

Bij RST, onderdeel van de havengroep Steinweg Handelsveem, werken 340 man. De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is 1 januari verlopen. Volgens de directie ‘moet er wat gebeuren’ na drie verliesgevende jaren op rij.

Joost van der Lecq, namens FNV Havens: “De directeur gaf tijdens de onderhandelingen aan dat RST niet te vergelijken is met de deepsea-terminals op de Maasvlaktes. Daar gelden andere tarieven dan die bij RST gehanteerd kunnen worden. En dat verschil moet in de cao terug te zien zijn, aldus de directie.”

Overname

De cao-onderhandelingen spelen tegelijkertijd met de verkoop van het bedrijf. Investeringsmaatschappijen Blue Ocean Capital en Crestline Investors hebben zich gemeld als nieuwe kopers. Hiermee is een principeakkoord voor overname gesloten. Alleen de ondernemingsraad moet nog een advies uitbrengen.

Volgens de directie heeft de verkoop geen gevolgen voor de werkgelegenheid. Het personeel maakt zich daar wel zorgen over, omdat recent RST-directeur Peter Pesselse is overgestapt naar de top van Steinweg. Pesselse was ook directeur bij containeroverslagbedrijf Uniport, dat begin vorig jaar dichtging. Daarbij verloren 150 personeelsleden hun baan.



RST is het grootste overslagbedrijf in de Rotterdamse shortsea. Het is de laatste jaren flink gegroeid op het terrein van de voormalige Home Terminal van ECT. Met de verkoop van RST trekt Steinweg Handelsveem zich terug uit de containeroverslag en gaat het bedrijf zich vooral richten op expeditie en de opslag van handelsgoederen als aluminium en koffie.