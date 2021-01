Bleskensgraafse Parijzenaar vertelt hoe het ingaan van de avondklok in zijn stad is verlopen

Parijzenaar vertelt hoe het ingaan van de avondklok in zijn stad is verlopen

Zaterdagavond om 21:00 uur gaat in Nederland de avondklok in. In Frankrijk zijn ze hier al even aan gewend. Sterker nog: die werd recent vervroegd naar 18:00 uur. Wilfred de Bruijn, van oorsprong uit Bleskensgraaf, is nu een paar dagen hier, maar vertrekt zaterdag weer naar zijn thuishaven Parijs.

"Toen de avondklok om 21:00 uur inging in oktober was dat even wennen. In Frankrijk eten we iets later. En dit betekende dat je niet meer kon dineren of 's avonds kon gaan eten met vrienden. Maar sinds vorige week zaterdag is onze avondklok teruggebracht naar 18:00 uur. En ik moet zeggen dat je wereld dan wel heel erg klein wordt."

De Bruijn begrijpt dat dat nou juist ook de bedoeling is van de avondklok. "Maar je ziet je vrienden niet meer, behalve misschien in het weekend, en dat is ongelooflijk ongezellig."

Angst voor Britse variant

In het noordoosten van Frankrijk en in de omgeving van de Zuid-Franse stad Nice steeg het aantal besmettingen hard eind december. Toen de avondklok daar werd vervroegd, zakte het aantal besmettingen. "Omdat de maatregel effectief bleek en hier in Frankrijk ook de angst heerst voor de Britse variant, is sinds zaterdag de avondklok naar 18:00 uur gegaan."

En dat is voor de Fransen een behoorlijke omslag. "Wij werken tot half 7 en gaan rond 8 uur aan tafel. Dus dit draait je dag eigenlijk in een keer de nek om."

Hoewel de avondklok het ritme van de Fransen behoorlijk omgooit, is er weinig weerstand. "Ik was er afgelopen zaterdag niet toen het werd ingevoerd, maar ik hoorde van vrienden dat het klokslag 18:00 uur stil was op straat. En ik woon in hartje Parijs. Het enige wat je nog ziet is maaltijdbezorgers."

De Fransen willen koste wat kost voorkomen dat ze teruggaan naar de strenge lockdown van eerder dit jaar. "In Frankrijk mochten we tijdens de lockdown echt wekenlang niet naar buiten. Behalve met een formulier voor de supermarkt en niet verder dan duizend meter van je huis af. Dat heeft Nederland nog niet gekend. Dat heeft de Fransen ervan overtuigd dat die avondklok ervoor zorgt dat we op zijn minst overdag nog vrij mogen bewegen zonder formuleren. Er heerst een gevoel van: 'Nou, dan moet het maar'."

Boete van 140 euro

Daarnaast treedt de Franse politie hard op tegen mensen die toch de straat op gaan. "De politie meldde de volgende ochtend al trots meer dan vijfduizend boetes te hebben uitgedeeld. Die zijn overigens hoger dan 95 euro. De periode van tolerantie is voorbij. Als je niet de juiste papieren bij je hebt krijg je meteen een boete van rond de 140 euro. De tweede keer is de boete vijf keer zo hoog. Dat zijn stevige bedragen."

De Parijzenaar heeft zelf al één keer de regels overtreden. "Ik heb nog geen boetes gehad, maar ik ben een keer naar buiten gegaan na de avondklok. Dat was omdat een vriend het moeilijk had. Hij woont alleen en ik ben toen mijn kat naar hem toe gaan brengen."

Bewijs van huisadres

Zaterdag keert De Bruijn terug naar Parijs. Hij heeft zich goed voorbereid om een coronaboete te voorkomen. "Ik kom om 18:30 uur aan op Gare du Nord. Officieel mag ik daar dan natuurlijk niet zijn. Maar met mijn treinkaartje van de enige trein die gaat die dag, kan ik aantonen dat het niet anders kan. En ik download morgen ook een formulier waarop ik verklaar dat ik om die reden reis. En ik ben zo voorzichtig dat ik zelfs nog een papiertje download: mijn elektriciteitsrekening om te laten zien dat mijn huisadres echt in Parijs is want ik heb geen Frans paspoort. Met die papieren zal ik morgen het stukje tussen het station en thuis moeten overbruggen."

Dat is nogal wat voorbereiding. "Het is allemaal spannend, maar tegelijkertijd is het oersaai aan het worden. Dan woon je in een mooie, hartstikke dure stad als Parijs met theaters, musea en restaurants. Maar ja, dat hebben we nu al bijna een jaar niets meer aan. Dan kan ik net zo goed op het platteland gaan wonen."