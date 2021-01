Stedin-monteur haalt als ware held man op de rug uit brandend huis

Bij een plotselinge woningbrand zou je altijd wel een attente Stedin-monteur in de buurt willen hebben om een reddingsactie uit te voeren. Donderdag gebeurde het in Rotterdam-Zuid. Een Stedin-monteur en held haalde een man uit een brandend huis.

De 47-jarige Djelale Mohammed uit Rotterdam is Stedin-monteur en hij is in de straat Meiland bezig aan een klus. Opeens wordt er geroepen: er is brand bij de buren en er is nog iemand in het pand. Hij aarzelt geen moment en gaat het brandende huis binnen maar eerst neemt hij - safety first - wel voorzorgsmaatregelen.

Koortsachtige zoektocht in brandend huis

"Ik ben naar binnen gegaan, heb de elektriciteit afgesloten en de hoofdkraan van het gas dichtgedraaid. Op dat moment hoor ik geluid in de woning maar in de woonkamer is niemand. Op de eerste vedieping in de slaapkamer ook niks. Toen door naar de zolder en die staat vol met rook. Ik zie iets branden maar heb geen zicht. Met mijn jas over mijn neus kan ik blijven ademen. Als ik roep hoor ik geluid van die meneer. Ik ga op het geluid af en begin te voelen. Toevallig raak ik hem en toen heb ik hem naar mij toe getrokken."

Slachtoffer op de rug

Omdat Djelale weet waar de deuropening is, kan hij snel de bewoner van de zolder halen. Hij tilt de man op en draagt hem op zijn rug."Ik trek hem op mijn rug want ik dacht misschien kan hij niet lopen. Ik kan hem niet zien, ook niet of hij kan ademen. Bij de trap kan hij zelf toch lopen. Hij zit vol met rook, hij is helemaal zwart. Samen gaan we naar beneden en daar is hij meegenomen naar het ziekenhuis voor onderzoek. Ikzelf mankeer niks.

Dikke knuffel houdt Djelale tegoed

Even later, als Djelale bijkomt van zijn actie begint, hij het pas te beseffen. "Hoe kan het dat ik dat zo 1,2 3, heb gedaan ? Dan hoor ik van de politie en de brandweer: 'Dat heb je goed gedaan.' Ik denk: zo dat had ik echt niet verwacht van mezelf. Ik ben helemaal blij en best wel trots op mezelf."

Djelale kreeg veel positieve reacties na zijn heldendaad. "De mooiste reactie was van de vrouw van de meneer die ik had gered. Ze was zo bij, ze wilde me knuffelen. Maar ik zeg: we zitten in de de tijd van corona, dat mag echt niet, ha ha ! Maar later ga ik nog wel langs om het in te halen."