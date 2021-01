FC Rijnmond: 'Na de wedstrijd tegen Ajax moet Feyenoord van AZ kunnen winnen'

Nick Marsman, eerste keeper in de Kuip sinds de blessure van Justin Bijlow, is namelijk bezig aan een goede fase. En dat terwijl hij in de eerste weken veel kritiek kreeg na een paar slippertjes. "De feiten wijzen uit dat hij het goed doet", zegt Schiedammer Robert Maaskant, oud-trainer van onder meer NAC en VVV-Venlo.

"Al stond hij bij die goal tegen Ajax niet helemaal goed, daar zou ik als keeperstrainer niet blij mee zijn geweest. Maar hij doet het goed, hij verrast. Beter dan verwacht, maar Marsman blijft niet de eerste keeper."

Rijnmonds Feyenoord-watcher Dennis van Eersel twijfelt daar wel aan. Wat als Bijlow weer fit is? "De keeper wisselen als je middenin het seizoen zit? Je zag het eerder bij Feyenoord ook met Jones en Vermeer, toen Vermeer terugkwam speelde hij ook niet."

Net geland

In FC Rijnmond ging het, zoals al een paar weken, ook weer over Lucas Pratto. De Argentijnse spits maakt nog geen indruk in Rotterdam. Maaskant begrijpt de kritiek op Pratto niet helemaal. "Je hoort mensen nu al zeggen dat hij er niets van kan, maar die jongens is net geland!"

Harry van der Laan, oud-spits van Feyenoord, is minder mals voor Pratto. "Ik vind hem niet goed. En ja, hij moest er gelijk staan toen hij de vliegtuigtrap afkwam, normaal heb je een voorbereiding. Maar hij is niet snel en zijn voeten staan verkeerd. Ik hou van sierlijke spitsen, hij ziet er niet uit als een spits van Feyenoord."

Maaskant: "Ja, maar Pratto kwam als afvaller ergens in de wereld naar Rotterdam. De verwachting moet zijn: hij is een goede nummer twee. Als Jorgensen goed is, speelt hij."

Feyenoord heeft vrijdag afscheid genomen van Luciano Narsingh. Hij gaat naar FC Twente. "Heeft het in de Kuip nooit kunnen brengen", zegt Van der Laan. "Incidenteel, echt een wisselspeler. Wellicht komt hij bij FC Twente wel tot zijn recht." Maaskant: "Misschien is FC Twente voor hem een prima club om op subtopniveau te voetballen."

Favoriet

Zondag speelt Feyenoord thuis tegen AZ. Maaskant ziet de Rotterdammers als favoriet. "Na de wedstrijd van Feyenoord tegen Ajax zeg ik dat Feyenoord moet kunnen winnen. Maar AZ heeft een slechte periode gekend, maar komt daar nu wel uit. Een leuke en interessante wedstrijd, absoluut."

In FC Rijnmond wordt ook besproken hoe Feyenoord de Alkmaarse tegenstander moet bestrijden. En gaat Sparta winnen bij FC Utrecht? Kijk naar de hele uitzending van FC Rijnmond: