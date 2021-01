Zorgcomplex DrieMaasStede in Schiedam op slot voor bezoek na coronauitbraak

In zorgcomplex DrieMaasStede zijn de afgelopen week zo'n vijftig bewoners positief getest op corona. Drie bewoners van het Schiedamse verzorgings- en verpleeghuis zijn inmiddels aan het virus overleden. De directie heeft besloten voorlopig geen bezoekers meer toe te laten in het complex. In het zorgcomplex wonen 165 ouderen.

Alleen bewoners in de terminale fase mogen nog bezoek ontvangen, in een aparte vleugel van het gebouw aan de Voorberghlaan. Bewoners die besmet zijn met het virus worden naar een speciale cohortafdeling in een revalidatiecentrum in Vlaardingen gebracht.

Ook twaalf zorgmedewekers van DrieMaasStede zijn getest, maar zij wachten nog op de uitslag. "Totdat hun uitslagen binnen zijn en we kunnen zien hoe het virus zich verder ontwikkelt, hebben we besloten alle woongroepen preventief in quarantaine te houden," zegt woordvoerder Els Barendrecht van Argos Zorggroep.

Het is voor het eerst dat DrieMaasStede te maken heeft met een uitbraak op deze schaal. De maatregelen gelden voorlopig tot 1 februari.