Jeugdhonk van de Kerk van de Nazarener is nu tijdelijke dagopvang

Een gedeelte van De Kerk van de Nazarener in Carnisse is sinds gisteren een tijdelijke dagopvang

Een gedeelte van De Kerk van de Nazarener in Carnisse is sinds gisteren een tijdelijke dagopvang. Van tien uur 's ochtends tot drie uur 's middags kunnen daklozen er terecht. Het is een samenwerking tussen gemeente, Het Leger des Heils en de kerk.

De opvang is specifiek bedoeld voor daklozen die niet naar de reguliere dagopvang kunnen. Bijvoorbeeld personen uit Midden- en Oost-Europa, de groep die ook in de tijdelijke nachtopvang De Maassilo slaapt. De duur van de dagopvang is gekoppeld aan de lockdown.

Koffie en tosti

Het loopt nog niet bepaald storm. Donderdagmiddag is er precies één persoon die gebruik maakt van de dagopvang. Hij krijgt koffie en een tosti van de medewerkers van het Leger des Heils.

De Pauluskerk trok begin dit jaar al aan de bel. Door de maatregelen mochten er maar dertig personen binnen zijn. Wethouder Sven de Langen heeft gehoor gegeven om de druk op reguliere dagopvangen te ontlasten.

Volgens Stephen Overduin, voorganger van de kerk, is een gedeelte van de buurt enthousiast. "Een aantal mensen heeft al aangeboden om taart of iets andere langs te brengen." De opvang heeft een andere ingang dan de 'Open Kerk', een plek waar bewoners een paar keer per week kunnen samenkomen in de kerk.