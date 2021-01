Hoe hou je de kilo's buiten de deur als je zelf niet naar buiten mag?

Volgens diƫtiste Liesbeth van Duin is veel sporten niet altijd de oplossing voor overgewicht. Daarnaast kan sporten lastig zijn nu we in een lockdown zitten. Van Duin tipt vooral veel eiwitten te eten en nooit boodschappen te gaan doen met een lege maag.

Tijdens haar werk hoort Van Duin regelmatig verhalen van mensen die te maken hebben met fatshaming. "Mensen kijken je gek aan als je dik bent of ze geven ongevraagd advies. Ik heb soms huilende cliënten aan de lijn omdat ze zich zo schamen omdat allerlei mensen zich opdringen."

Daarom benadrukt Van Duin dat overgewicht een ziekte is en dat mensen die te zwaar zijn, dat niet voor de lol zijn. "De meesten hebben al van alles geprobeerd. Het jammere vind ik dat sommigen in de strijd tegen overgewicht de moed opgeven."

Waar te beginnen?

Het is dan ook niet makkelijk om af te vallen. "Ik denk dat mensen niet precies weten waar ze moeten beginnen of geen goede steun krijgen. Want als je drie dagen op een goed programma zit dan is de ergste verleiding meestal al weg."

Om te zorgen dat haar cliënten de hoop niet opgeven, geeft ze tips. "Van sporten krijg je vaak alleen maar honger. Dat zorgt ervoor dat je weer veel koolhydraten gaat eten en dat helpt ook niet bij het afvallen. Het is slim om te beginnen met het aanpassen van wat je eet."

Het allereerste ding om te doen is volgens Van Duin: nooit naar de supermarkt met een lege maag. Dan wordt je verleid door al het lekkers. En als we het dan toch over de boodschappen hebben: maak een weloverwogen keuze in wat je eet.

"Als je voldoende eiwitten binnenkrijgt helpt dat al. Als je je bord opschept zorg je dat de helft van het gewicht op je bord eiwitten is. Dus: vlees, vis zuivel, soja, bonen. De andere helft zijn groentes. En neem je een stuk fruit toe? Dan ben over het algemeen voldoende verzadigd. Dat geeft weinig aanleiding om later door te eten. Als je dat drie dagen doet zijn de ergste problemen en verleidingen meestal wel over."

Voor afvallen geldt: een goede start is het halve werk. "Na een paar dagen erop letten, merk je dat je een soort doorbraak doormaakt." Daarna wordt het alleen maar makkelijker.