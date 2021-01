FC Dordrecht bijt lang van zich af, maar gaat uiteindelijk toch ten onder in Almere

FC Dordrecht heeft vrijdagavond met 3-0 verloren van Almere City. De Schapenkoppen hielden lang stand en kregen zelf meerdere kansen op een treffer, maar moesten in het Yanmar Stadion uiteindelijk toch het hoofd buigen voor de mede-koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

In de eerste tien minuten was het grote verschil tussen beide ploegen op de ranglijst allesbehalve terug te zien op het veld. Dordrecht had het betere van het spel en kreeg schietkansjes via Jari Schuurman en Nikolas Agrafiotis, maar beide pogingen leverden geen treffer op. Na de goede openingsfase van Dordt kantelde de controle meer naar de thuisploeg.

Na een klein halfuur had Faris Hammouti Almere City op voorsprong moeten schieten nadat hij de bal uit een corner voor zijn voeten kreeg, maar hij roste 'm van dichtbij over. Een paar minuten later leek Thomas Verheydt alsnog te scoren voor de thuisploeg, maar zijn treffer werd vanwege een overtreding op Dordrecht-verdediger Devon Koswal afgekeurd door scheidsrechter Bax.

Vlak voor rust kregen beide ploegen nog een kansje. Robin Polley schoot de bal na een prima aanval laag in de handen van Almere-doelman Michael Woud, Tim Receveur schoot in de laatste seconde van de eerste helft nog rakelings over het doel van Dordrecht-doelman Liam Bossin. De opvolger van de gestopte Anthony Swolfs maakte vrijdagavond zijn debuut voor de ploeg van trainer Jan Zoutman, net als de van FC Groningen gehuurde linksback Thomas Poll.

Meer druk

De tweede helft begon met meer druk van de thuisploeg, waar FC Dordrecht steeds meer aan aanvallende intenties toekwam. Na een krap uur leek Almere wederom op voorsprong te komen, maar net als na een halfuur spelen werd de treffer afgekeurd. Dit keer vanwege buitenspel van Hammouti.

In het laatste halfuur golfde het spel op en neer. FC Dordrecht beet vooral in de omschakeling een aantal keer aardig van zich af, wat onder meer resulteerde in kansjes voor spits Nikolas Agrafiotis. Aan de andere kant haalde doelman Bossin een aardig schot van Ryan Koolwijk goed uit de bovenhoek.

Toch kwam de thuisploeg twintig minuten voor tijd op voorsprong. Hammouti werkte de bal op aangeven van Receveur binnen en zorgde daarmee voor drie keer scheepsrecht bij Almere City. Daarmee moest Dordrecht in de achtervolging.

Maar van een echte jacht op de gelijkmaker kwam het eigenlijk niet. Almere City bleef de bovenliggende partij en besliste de wedstrijd vijf minuten voor tijd via Damon Mirani, die een hoekschop binnenkopte. In de blessuretijd schoot Hammouti ook de 3-0 nog binnen

Almere City - FC Dordrecht 3-0 (0-0)

72' Faris Hammouti 1-0

86' Damon Mirani 2-0

90+2' Faris Hammouti 3-0

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Polley (81' Hobbel), Aktas, Bliek, Koswal (75' Vicario), Poll; Vermeulen (81' Musaba), Jansen, Schuurman; Dos Santos, Agrafiotis