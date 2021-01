Ryan Koolwijk wil Almere City 'op een niveautje hoger helpen' en hoopt dat oude club Excelsior de weg naar boven vindt

Hij speelt nagenoeg alles, draagt de aanvoerdersband en staat met Almere City ook nog eens gedeeld bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. De terugkeer van Ryan Koolwijk naar Nederland kan voorlopig met alle recht als succesvol worden bestempeld. "Of ik dit had verwacht? Wel gehoopt natuurlijk. Maar tuurlijk had ik dit niet verwacht, tot nu toe gaat het goed", vertelt de 35-jarige Rotterdammer.

Door de 3-0 winst op FC Dordrecht vrijdagavond blijft Koolwijk met Almere City in het spoor van mede-koploper Cambuur, dat met 5-1 won van Jong PSV. Beide ploegen hebben inmiddels een aardige voorsprong op onder meer De Graafschap en NAC Breda, en zijn dus de twee grootste kanshebbers op directe promotie naar de eredivisie.

"We hebben een goede en brede selectie en als iedereen fit blijft en z'n niveau blijft halen hoop ik dat we dit volhouden", vertelt Koolwijk over Almere City. "Ik denk dat we een goede mix hebben van jong en oud en vooral achterin veel kwaliteit hebben. Je ziet dat als je stabiel bent in deze competitie, weinig goals tegen krijgt en voorin de ballen maakt, je al een heel eind komt."

Begin vorig jaar speelde Koolwijk nog bij AS Trencin, in Slowakije. Maar onder meer omdat hij zijn gezin miste en rond de vijftig procent van zijn salaris moest inleveren door de coronacrisis, keerde hij terug in Nederland. "Ik ben hier natuurlijk met een gedachte naartoe gekomen en tot nu toe komt die gedachte goed uit. Dus ik hoop dat het zo doorgaat en ik de club kan helpen op een niveautje hoger. Dan is mijn doel bereikt en dat van de club denk ik ook."

Excelsior

Waar Koolwijk met Almere City volop kans maakt op directe promotie, is dat in Rotterdam-Kralingen wel anders. Excelsior, waar Koolwijk vele jaren en meer dan tweehonderd wedstrijden speelde, staat op dit moment vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie. Er werden al elf wedstrijden verloren.

"Met mij hadden ze geen vijftiende gestaan", grapt Koolwijk. "Nee geintje, dat is niet leuk om te zien. Mijn hart blijft altijd bij Excelsior. Dus ik hoop dat ze de weg naar boven snel gaan vinden. En vooral dat Luigi (Bruins, red.) weer gaat spelen, dan denk ik dat het wel goed komt", vertelt Koolwijk over zijn oud-ploeggenoot.

"Ik ken de jongens nog, dus het lijkt me logisch dat ik ze volg. En tuurlijk spreek ik Luigi en vraag ik waarom hij niet speelt. Of dat met fitheid te maken heeft... in mijn ogen is een minder fitte Luigi nog steeds heel belangrijk voor dit Excelsior. Ik ben ervan overtuigd dat hij gewoon weer gaat spelen, gaat laten zien hoe belangrijk hij is en Excelsior weer de weg naar boven gaat laten zien. Als ik puur naar zijn kwaliteiten kijk lijkt het me logisch dat hij bij elke Keuken Kampioen Divisie-club zou moeten spelen."

Geen terugkeer

Contact over een eventuele terugkeer naar Kralingen hebben Koolwijk en Excelsior vorig jaar niet gehad. En dus speelde de middenvelder in mei 2019 in de play-offs om promotie/degradatie tegen RKC Waalwijk zijn laatste minuten in het zwart-rood van de Rotterdammers. Het liefst was Koolwijk in 2019 nooit gedegradeerd en had hij zijn carrière bij Excelsior afgesloten, vertelde hij in een eerder interview met Rijnmond.

Maar vanwege een clausule werd het contract van Koolwijk door de degradatie ontbonden. De middenvelder zelf wilde Excelsior graag weer naar boven helpen, maar hoorde naar eigen zeggen niets meer van de club. "Ik gun Excelsior het beste. Zij hebben destijds een andere keuze gemaakt en dat is hun goed recht."

'Volgend jaar ga ik sowieso door'

"Excelsior ligt achter me en ik ben blij dat ik hier ben en Almere City kan helpen", vervolgt Koolwijk. "En ik hoop na mijn carrière hier de club verder te helpen in wat voor functie dan ook. Tot nu toe voel ik me fit en heb ik het gevoel dat ik het niveau nog goed aankan. Als je naar de eredivisie gaat is dat weer een paar stapjes omhoog, al denk ik dat ik dat op dit moment ook nog wel aan kan. Maar ik denk dat je dat gewoon van jaar tot jaar moet bekijken. Volgend jaar ga ik sowieso door, mocht ik geen zware blessures krijgen."

En dat volgende jaar met Almere City zou dus zomaar in de eredivisie kunnen zijn, voor het eerst in het bestaan van de nog jonge club. "Ik denk dat het hier zeker eredivisie-waardig is. Het is wel een klein stadion, maar ik denk dat het te vergelijken is met Excelsior. Alleen zijn de faciliteiten hier binnen echt top. Dat heb ik niet bij NEC, niet bij Excelsior, maar ook niet in Slowakije meegemaakt."

"Achteraf ben ik blij met deze keuze, ik ben hier goed opgevangen. Een mooie club met superveel ambitie, dat blijkt uit alles. Ik denk dat hier heel veel kan. Als je om je heen kijkt: alles ziet er top uit. Ze doen er alles aan om te promoveren en willen alles verbeteren wat ze kunnen verbeteren."

Bekijk hieronder het hele interview met Ryan Koolwijk na Almere City-FC Dordrecht (3-0):