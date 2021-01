Het weer van vandaag: kans op een (winterse) bui

Vanavond neemt de kans op een winterse bui vanuit het westen toe. De temperatuur daalt in het oosten van de regio naar rond het vriespunt waardoor het lokaal glad kan worden. Er waait langs de kust een matig tot vrij krachtige westen- tot noordwestenwind.

Morgen is er geregeld zon en blijft het vrijwel droog. In de middag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt. In de loop van de avond bestaat er vanuit het zuiden kans op natte sneeuw. De temperatuur komt uit op maximaal 4 of 5 graden. De zuidwestenwind waait matig en aan zee matig tot vrij krachtig.

Vooruitzichten

Begin volgende week verandert er eerst weinig aan het vrij koude weer. In de tweede weekhelft zijn er perioden met regen en wordt het aanzienlijk zachter. De middagtemperatuur loopt dan op tot in de dubbele cijfers.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,8 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden