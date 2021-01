Feyenoord en AZ naast elkaar gelegd: 'Door verwachtingspatroon breek je in Alkmaar makkelijker door dan in Rotterdam'

Welke talentvolle linksback is beter: Malacia of Wijndal? (Bron: VK Sportphoto)

Feyenoord - AZ is een wedstrijd tussen twee clubs die nauwelijks met elkaar te vergelijken zijn. In Rotterdam heerst een verwachtingspatroon dat hoort bij een topclub, in Alkmaar is er geen paniek na een competitiestart met vijf gelijke spelen en een bekeruitschakeling tegen voornamelijk reserves van Ajax. Gill Swerts en Piet Keur speelden voor beide clubs en blikken vooruit naar zondag. "Power tegen voetballend vermogen."

Op tien minuten van huis werkt Gill Swerts hard aan zijn trainerscarrière. Voor het tweede seizoen is hij hoofdtrainer van de Onder 21 van Royal Antwerp FC. "Mooie club, man. Sinds drie jaar is Antwerp aan een remonte bezig. Het is een beetje Feyenoord. Een club met historie uit een havenstad. En met fanatiek publiek. Daarom is het zo jammer dat we straks in de Europa League tegen Rangers FC in een leeg stadion spelen."

Swerts kwam als 14-jarige jongen van Beveren naar de jeugd van Feyenoord. Hij speelde zowel in de verdediging als op het middenveld. Lang hoeft hij niet na te denken over zijn mooiste wedstrijd. "Het klinkt heel raar, maar het was een oefenwedstrijd tegen Celta de Vigo in de voorbereiding. Mijn debuut in de Kuip, tegen Aleksandr Mostovoi. Echt een grote meneer in die tijd. Met achter hem Sylvinho, die ook bij Arsenal en Barcelona heeft gespeeld. Stond ik daar op rechts. Ik heb alle sterretjes van de hemel gezien. Niet normaal, maar het was echt m'n mooiste wedstrijd."

Via Excelsior, ADO Den Haag en Vitesse belandde Swerts zes jaar later bij AZ. In Alkmaar werd hij landskampioen en speelde Champions League. Toch is zijn mooiste herinnering een overwinning op PSV, in de derde wedstrijd van het seizoen 2008/2009. "Louis van Gaal, onze trainer, stond onder druk. Eigenlijk al aan het eind van het seizoen ervoor. Maar we verloren direct van NAC en ADO. Je voelde mee met Van Gaal. Dankzij een goal van Maarten Martens wonnen we van PSV. Dat was mijn meest memorabele wedstrijd."

Makkelijker doorbreken bij AZ

Nu kijkt Swerts als trainer naar de wedstrijden. Ook naar de Nederlandse eredivisie. Feyenoord en AZ mist hij nooit. Bij andere clubs wordt hij nog wel eens verrast. "Op het moment dat je even niet kijkt, zie je bij clubs als Fortuna Sittard of Emmen ineens namen waar je nog nooit van hebt gehoord. Of de transfers rijgen zich aaneen, of ik word heel snel oud. Vermoedelijk allebei", lacht Swerts.



Niet lang geleden kreeg de trainersstaf van Antwerp een rondleiding op het jeugdcomplex van AZ. "Je moet eerlijk zijn. Het doorbreken van alle jeugdspelers bij AZ is mede ontstaan door het faillissement van Dirk Scheringa. De lange termijn visie is opleiden, doorbreken en verkopen. Dat is heel goed gelukt. Al is het bij AZ wel makkelijker doorbreken dan bij Feyenoord. Daar is veel meer druk. En is de volgende lichting van AZ ook zo ver als deze?"

Ervaren Feyenoord

"Qua ervaring vind ik Feyenoord beter dan AZ. De compacte manier van voetballen van Dick Advocaat is niet altijd even aantrekkelijk, maar Feyenoord heeft maar dertien goals tegen gekregen. Ik heb hem zelf meegemaakt als trainer bij AZ. Hij gaat uit van realistisch voetbal. Zo min mogelijk doelpunten slikken. Het enige manco is wel het scoren. Wie gaat het doen als Steven Berghuis niet in vorm is? Bij een topclub zouden verschillende jongens tien goals moeten maken. Dat lukt bij Feyenoord niet. Kijk naar Ajax. Daar zitten zes of zeven jongens rond de acht goals of meer."

Swerts hoeft niet lang na te denken over de vraag wie er een sterkere verdediging heeft. "Absoluut Feyenoord. Senesi is echt een topverdediger. Spajic is no-nonsense. Maar een keuze maken tussen Malacia of Wijndal vind ik lastig. Dan toch Malacia. Omdat ik denk dat het moeilijker is om bij Feyenoord door te breken dan bij AZ. Het middenveld van AZ voetbalt makkelijker. Stengs en Koopmeiners zijn fantastisch. Maar het is wel interessant tegen powerhouse Fer en het loopvermogen van Toornstra. Jong tegen oud. Voetbal versus power. Heel lastig om het middenveld van Feyenoord en AZ met elkaar te vergelijken."

Keus van Keur

Feyenoord en AZ hebben ook een aantal spitsen met een verleden bij beide clubs. Graziano Pellè, Robin Nelisse, Mike Obiku en Piet Keur bijvoorbeeld. Laatstgenoemde beleefde zware tijden in Rotterdam. "Mijn eerste Klassieker in een volle Kuip verloren we met 4-0. En toch was dat mijn mooiste wedstrijd", spreekt Keur. "Dat je die trap oploopt en realiseert dat je toch wat hebt bereikt in je carrière. En zoveel goede wedstrijden speelden we in die tijd nou ook weer niet, haha."

In het eerste jaar van Keur eindigde Feyenoord als elfde; het seizoen erop werd hij na de winterstop verhuurd aan SVV. Zijn trainer toen? Dick Advocaat.

"Werken met Dick was fantastisch", blikt Keur terug. "Recht voor z'n raap. In de onderhandelingen zei hij: 'Piet, ik haal je. Maar denk niet dat je alles speelt. Alleen als we moeten scoren, gooi ik je er in. Als we op de counter spelen, sta je wissel.' Ik hou van die eerlijkheid. Ik heb vaak zat slijmerige gesprekken met trainers gehad, die mij uiteindelijk toch op de bank zetten. Zei ik: 'Flikker op man, je wist allang dat je mij wissel zou zetten.' Trainer boos. Dat was bij Dick niet aan de orde."

Later werkten ze nog samen bij AZ. Advocaat als hoofdtrainer; Keur als spitsentrainer. Advocaat drong er maanden op aan dat Keur hem Dick noemde in plaats van 'trainer.' Keur: "Voor mij was hij toch nog mijn trainer."

Haps geen linksbuiten

In Alkmaar werkte Keur ook met een jonge Ridgeciano Haps en Steven Berghuis. Als het aan hem lag, speelt Haps niet in een aanvallende rol. "Hij is een pure linksback. Klaar. Bij AZ begon hij ook als linksbuiten. Maar Ridgeciano moet het spel voor zich hebben. Dan kan hij doordenderen. Als je voorin staat, moet je anders lopen. En dat is niet waar z'n kracht ligt. Ik snap Dick wel, want Malacia doet het ook fantastisch. Ik zou ook niet weten wie ik zou opstellen. Maar Haps is in potentie een super linksback."

Toen Steven Berghuis in 2012 na FC Twente en VVV bij AZ belandde, was hij geen onomstreden basisspeler. Keur was direct onder de indruk van zijn techniek. "Qua positiespel was hij een van de besten. We hebben heel veel op afwerken getraind. Ik vond dat hij die ballen laag met de binnenkant moest plaatsen. Als ik hem nu zie spelen, kan ik echt van hem genieten."

Genieten van eigenwijze Berghuis

Keur had sowieso al snel een zwak voor het mondige mannetje uit Apeldoorn. Berghuis liet direct van zich horen, ook al was hij pas twintig jaar toen hij naar Alkmaar kwam. "Hij was een beetje opstandig. Zelf was ik ook zo. Leuk joh, dat eigenwijze gedrag. Hij wilde altijd aanvallend voetballen. Dat hij het voetballend zou gaan redden wist ik wel. Mentaal zou lastiger worden. Want hij was wel een mannetje dat dingen durft te zeggen, maar je moet het wél bewijzen. Dat heeft hij fantastisch gedaan. Bij Feyenoord en nu ook bij het Nederlands elftal."

Net als Swerts verwacht ook Keur dat Feyenoord zondag wint. "Ik vond iedereen te positief over AZ na die gewonnen wedstrijd tegen PSV. Door een domme actie van de keeper kom je met 1-0 voor. Tot de rust spelen ze PSV helemaal zoek. Maar daarna kwam AZ nauwelijks over de middenlijn en was PSV veel sterker. En donderdag tegen Ajax was het vooral jammer dat er geen VAR was. Ik heb meer vertrouwen in Feyenoord. Dan zegt iedereen wel dat het er niet uit ziet, maar je kan lullen wat je wil: ze waren wel 26 wedstrijden op rij ongeslagen in de competitie. Ik vind ze al maanden goed."

Als Keur de aanval van Feyenoord en AZ vergelijkt, verkiest hij Berghuis overduidelijk boven Albert Gudmundsson. En Myron Boadu boven Nicolai Jørgensen of Lucas Pratto. "Boadu is niet in vorm, maar dat komt wel terug. Ze zeggen dat hij ruimte moet hebben, maar hij heeft ook bewezen dat hij prima kan combineren in de kleine ruimte. Jørgensen heeft maandenlang geen pepernoot geraakt. Werkte ook niet, in tegenstelling tot Bryan Linssen. Maar als je hem dan ineens tegen Ajax zag, was het alsof hij een metamorfose had ondergaan."

Qua linksbuiten is Keur zeer gecharmeerd van Jesper Karlsson. "Ik vind hem ook lastig te vergelijken met Sinisterra, want die jongen is zo lang geblesseerd geweest. Maar zo'n Karlsson komt aanwaggelen bij AZ en is direct bepalend. Heel knap hoe AZ dat iedere keer weer voor elkaar krijgt."

Last van Heineken

Zondag kijkt Keur onderuit gezakt op de bank. "Ik heb toch niks te doen. Vakantietijd voor mij." Op 1 februari mag Mango's Beachbar weer opgebouwd worden; zijn strandtent op Zandvoort. Of hij last heeft gehad van corona? "Ben je gek. Het enige waar ik last van heb gehad, is van Heineken en Bavaria."

De aftrap bij Feyenoord-AZ is zondag om 16.45 uur. Onze radio-uitzending begint al om 13.00 uur.

Uiteraard hebben we ook in onze podcast vooruitgekeken op de wedstrijd tussen de nummers 4 en 5 van de eredivisie. Feyenoord-watchers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop waren het eens. "Bij Feyenoord hebben ze nog een appeltje te schillen met AZ", klinkt het.

Beluister de Podcast Feyenoord hieronder volledig.



