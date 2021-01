Ted Langenbach zat als 7-jarig jongetje tot diep in de nacht in duistere cafés

Teds ouders werkten in de horeca, waardoor Ted deels werd opgevoed door zijn oma Van Zessen. "Dat was de moeder van mijn vader. Haar bijnaam was Oma Voor Zessen Nooit Thuis", lacht Langenbach. "Ze nam mij als 7-jarig jongetje al geregeld mee naar duistere cafés op en rond de Nieuwe Binnenweg. Daar speelde ik dan tot diep in de nacht onder het biljart en bij de jukebox. Dat gebeurde zo vaak dat ik het niet eens raar vond."

Op de vraag van presentator Sander de Kramer of die nachtelijke uitspattingen van de piepjonge Ted geen alarmbellen deed rinkelen bij zijn juf op school, schudt Langenbach het hoofd. "Als het echt laat was geworden, werd ik thuis gehouden. Dan schreef mijn oma een briefje voor de juf. 'Tedje voelt zich vandaag niet zo lekker'. Als ik terugkijk is het bizar. Maar dat ik als kind al werd meegenomen op kroegentocht heeft me waarschijnlijk later geïnspireerd om feesten te gaan geven. Ik was gefascineerd geraakt door de combinatie van verval en het zoeken naar vrolijkheid en uitbundigheid. Het met elkaar kroelen, dansen, verleiden en flirten. Niet voor niks ben ik later op de Nieuwe Binnenweg gaan wonen. Hier gebeurde zoveel. Het is voor mij altijd één grote bron van inspiratie geweest."

Ted Langenbach vertelt over de levendige Nieuwe Binnenweg. Het verhaal gaat verder onder de video.



Ted Langenbach, die in Spangen opgroeide, verloor op jonge leeftijd zijn vader. Staand voor zijn ouderlijk huis aan de Mathenesserdijk vertelt de eigenaar van de beroemde club Now&Wow dat zijn leven toen op z'n kop stond. "48 was mijn pa pas toen hij aan leverproblemen stierf. Mijn moeder trok vrij snel daarna in bij haar nieuwe vriend. Ik bleef alleen achter in dit huis. Ik woonde hier met een zwerm jonge katjes, honden en een lesbische vriendin. Het eerste wat ik in die moeilijke periode kocht, was een basgitaar. Daarop speelde ik het verdriet van me af. Hier op zolder, maar ook in de buurt, gaf ik vervolgens mijn eigen privéfeestjes. Muziek en feesten loopt dus eigenlijk een rode draad door mijn leven."

Ted Langenbach ontsnapte eens aan de dood bij een brand. Het verhaal gaat verder onder de video.

Ted staart even in de verre verten. Dan zegt hij: "Hier ligt ook nog een heftige herinnering. Ik ben hier bijna dood gegaan. Mijn onderbuurvrouw had psychische problemen. Zij was op een avond met een brandende sigaret in haar hand in slaap gevallen. De hele woning vatte vlam. Gelukkig werd ik wakker van de blaffende honden. Ik maakte Barbara wakker, pakte mijn gitaar en ben als een speer naar buiten gehold. De vlammen kwamen inmiddels uit het dak. Als ik niet wakker was geworden, dan was ik hartstikke dood geweest. Deze gebeurtenis was een kantelpunt in mijn leven. Ik heb toen besloten om helemaal voor creativiteit te kiezen. Ik ging wat van mijn leven maken."

In de jaren daarna groeide Ted uit tot de roerganger van de Rotterdamse partyscene. Zijn MTC-feesten werden razend populair en zijn club Now&Wow uitverkozen tot beste danceclub van de Benelux. Feestgangers uit heel Europa kwamen naar de Maassilo voor Teds legendarische feestavonden.

Ted Langenbach praat over Rotterdam als 'dance-stad' en zijn eigen dromen. Het verhaal gaat verder onder de video.



Het was geen geheim dat veel feestgangers drugs gebruikten. Iets waar Ted zelf wars van is. "Ik heb in mijn hele leven nooit drugs genomen. Ik heb er zoveel mensen aan kapot zien gaan. Dus ik wist: dáár moet ik van afblijven. Ik ben een sportman. Ik heb zelfs nog les gegeven bij de helaas overleden karateleraar Loek Hollander in Kralingen. Ik was personal trainer. Er kwamen heel veel bekende mensen trainen, waaronder Ruud Gullit en Nellie Cooman. Ja, ik heb een extreem leven. Ik leef in een film, waarvan ik zelf de regisseur ben, haha."

