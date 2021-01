Twee verdachten aangehouden voor schietpartij in Capelse woning

De politie heeft een 31-jarige man uit Schiedam en een 19-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor een schietpartij in een woning in Capelle aan den IJssel.

Vrijdagavond werd in het huis aan de Constantijn Huygensstraat enkele keren geschoten. De bewoner raakte gewond door een schampschot. De 47-jarige man liet de twee verdachten eerder zelf binnen en kreeg ruzie met ze. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zijn 33-jarige vriendin die ook in het huis was, bleef ongedeerd.

De verdachten werden na een achtervolging gepakt in De Meern bij Utrecht. Daar vond de politie ook een vuurwapen.