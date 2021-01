Huis in Capelle twee keer achter elkaar beschoten

Een huis aan de Charactostraat in Capelle aan den IJssel is vrijdagmiddag en in de nacht op zaterdag beschoten. De politie weet (nog) niet wat hierachter zit.

Het eerste schietincident was in de middag. Agenten kwamen rond 16:00 naar het huis en vonden daar hulzen. Om 04:00 kwam de politie weer op een melding af en werden opnieuw hulzen gevonden.

Op beide tijdstippen was er niemand in het huis aanwezig. De woning was verzegeld vanwege een eerder incident afgelopen week. De politie kan niet zeggen waarom dat is.