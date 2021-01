Roparun schuift door naar oktober

Roparun-directeur Wiljan Vloet: "We zijn een evenement dat gaat over gezondheid en oog hebben voor elkaar. Een evenement dat gefundeerd is op het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Nederlandse gezondheidszorg heeft het enorm zwaar en de verwachting is dat de druk nog geruime tijd blijft. Alles wat bijdraagt om die druk te verlagen, moeten we doen."

Hij benadrukt ook dat de Roparun een evenement is dat bestaat bij de gratie van 'samen doen'. "Teamleden vormen sámen het team en opgeteld zijn de ruim 300 teams met hun 8.000 leden de Roparun. Daar komen de ruim 500 vrijwilligers bij en uiteraard het publiek. Sámen beleven we op de grootste manier de Roparun, het feest, de emotie, de inspanning, het Roparungevoel. Dat is ons DNA. Wanneer deze DNA-kenmerken wegvallen, valt de ziel uit ons evenement", aldus Vloet.

Start in Landgraaf

Afgelopen november maakte de organisatie al bekend dat de Roparun binnen Nederland blijft. Er wordt dus niet zoals bij eerdere edities gestart in Parijs en in Hamburg, maar op het Pinkpopterrein in het Zuid-Limburgse Landgraaf. Dat zal gebeuren op zaterdag 2 oktober. De finish op zondag 3 oktober blijft in Rotterdam.

Tijdens het komende pinksterweekend is er voor de deelnemers wel de mogelijkheid om deel te nemen aan een online versie van de estafetteloop. Met de Roparun wordt elk jaar geld ingezameld voor mensen met kanker.