Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding in Rotterdam

De ruzie was op de Hendrick Sorchstraat in Rotterdam-West. De verdachte was er al vandoor toen de politie arriveerde. Iets later werd hij op de 2e Middellandsstraat gezien in een auto. Weer iets verderop, op de Joost van Geelstraat, werd deze auto stopgezet.

De 28-jarige Rotterdammer en een andere inzittende werden na het waarschuwingsschot aangehouden. Er werd in de auto geen vuurwapen gevonden. De 28-jarige zit nog vast. De andere inzittende niet, want die bleek volgens de politie niets te maken te hebben gehad met de ruzie.