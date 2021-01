GroenLinks: 'Sluit Rotterdam The Hague Airport'

Als het aan GroenLinks ligt, gaat Rotterdam The Hague Airport dicht. Dit staat in het verkiezingsprogramma waarmee de partij richting de Tweede Kamerverkiezingen in maart gaat.

GroenLinks houdt zaterdag online het partijcongres vanuit Rotterdam Ahoy. Van de leden stemde 83 procent voor het amendement over de sluiting van het Rotterdamse vliegveld. Nog eens 9 procent stemde tegen.

'Geen belangrijke functie'

De partij wil dat Nederland via betere en snellere treinverbindingen met de omliggende landen wordt verbonden zodat het Rotterdamse vliegveld overbodig wordt. "Het vervult geen enkele belangrijke functie voor het vervoerssysteem in Nederland en veroorzaakt veel overlast en schade aan het milieu", zo staat in het conceptverkiezingsplan.

Daarnaast vindt GroenLinks dat Schiphol dichtbij genoeg ligt en dat er al goede treinverbindingen zijn met de meeste bestemmingen waarop gevlogen wordt vanaf Rotterdam.

Van de Rotterdamse tak van GroenLinks is al jaren bekend dat die geen fan is van Rotterdam The Hague Airport. In 2019 diende de afdeling al een motie in om groei van het vliegveld te voorkomen.