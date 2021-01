Uitslaande brand Hoogvliet legt keuken in de as

De melding van de brand in een tussenwoning aan de Bijster kwam iets na 15:00 uur binnen. De brandweer schaalde al snel op met extra materieel en kreeg het vuur snel onder controle.

Niemand raakte volgens de brandweer gewond, een persoon zou nagekeken zijn door ambulancepersoneel.

Volgens een woordvoerder is de schade fors, de keuken zou volledig uitgebrand zijn. Salvage is ter plaatse om de schade op te nemen. Ook wordt gekeken of er schade is aan omliggende woningen.