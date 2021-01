Fors minder nieuwe coronabesmettingen ten opzichte van vrijdag

In de afgelopen 24 uur zijn 403 mensen in onze regio positief getest op het coronavirus. Gisteren waren het er 596, een verschil van bijna eenderde. Het aantal sterfgevallen kwam uit op 19. Vrijdag waren dat er 25, woensdag 18 en de rest van de week minder dan 10.

In Goeree-Overflakkee stierven de meeste mensen aan de gevolgen van corona, het gaat om 4 inwoners. In Hellevoetsluis en Zwijndrecht meldt het RIVM 3 sterfgevallen. Verder overleed in Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Sliedrecht, Vlaardingen en Westvoorne 1 persoon en in Rotterdam 2.

De afgelopen 24 uur zijn 12 personen uit de regio opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er 16, donderdag 20 en woensdag 9.

Landelijk zijn er 5487 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 289 minder dan gisteren.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 6 - 1489

Albrandswaard: 7 - 1873

Barendrecht: 7 - 3066

Brielle: 5 - 830

Capelle aan den IJssel: 4 - 4268

Dordrecht: 42 - 7841

Goeree-Overflakkee: 11 - 2526

Gorinchem: 11 - 2422

Hardinxveld-Giessendam: 16 - 1481

Hellevoetsluis: 9 - 1868

Hendrik-Ido-Ambacht: 11 - 2013

Hoeksche Waard: 29 - 4412

Krimpen aan den IJssel: 13 - 2232

Lansingerland: 25 - 4024

Maassluis: 4 - 2094

Molenlanden: 34 - 2865

Nissewaard: 40 - 4866

Papendrecht: 17 - 1912

Ridderkerk: 13 - 2966

Rotterdam: 210 - 45840

Schiedam: 30 - 5537

Sliedrecht: 13 - 1918

Vlaardingen: 16 - 5022

Westvoorne: 3 - 614

Zwijndrecht: 20 - 2903

Welke cijfers gebruikt Rijnmond? Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard. Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.