Voorzetten Horemans helpen Excelsior aan zege op TOP Oss

Excelsior heeft zaterdag in Oss een sprongetje op de ranglijst gemaakt. In het Frans Heesen Stadion werd met 3-1 gewonnen. De eerste helft speelde Excelsior sterk, maar in de tweede helft stortte het bij de Kralingers als een kaartenhuis in. Twee voorzetten van Siebe Horemans maakten het verschil.

Van meet af aan pakte Excelsior TOP Oss bij de strot. Binnen tien minuten resulteerde dat al in een pegel op de lat van Joël Zwarts en een kans van dichtbij voor Reuven Niemeijer.

Kort daarna gaf ook TOP Oss het eerste teken van leven toen Dennis van der Heijden pardoes opdook voor de neus van Alessandro Damen. De Osse spits produceerde alleen maar een mispeer. Hervé Matthys greep nog goed in op een kans voor Kyvon Leidsman. De Belg zette zijn lichaam goed tussen de bal en Leidsman, daarmee was de kans op een snelle gelijkmaker verkeken.

Excelsior voert wel de boventoon in die periode. Het veldoverwicht wordt na een half uur uitgedrukt in de score. Siebe Horemans zette voor uit een stroperige counter. De voorzet belandde op de borst van Joël Zwarts die vervolgens zijn eigen rebound van dichtbij achter TOP Oss-doelman Bo Geens tikt voor de voorsprong.

Maar net als in het bekerduel tegen MVV zakte na de voorsprong het initiatief van de Rotterdammers weg. De Brabanders kwamen niet verder dan enkele hachelijke situaties, waar Excelsior wel raad mee wist.

Kaartenhuis

Ook de tweede helft begon Excelsior feller dan TOP Oss. Dat leidde direct tot een scoringskans voor topscorer Elias Már Omarsson, maar zijn schot kon worden gered door doelman Geens.

Toch komt TOP Oss terug in de wedstrijd. Schiedammer Dennis van der Heijden is het meest alert op een voorzet van Niels Fleuren en kopt na tien minuten in de tweede helft de gelijkmaker binnen.

Een minuut later kon geklungel van jubilaris Luigi Bruins, hij speelde zijn 250e duel voor Excelsior, de voorsprong voor TOP Oss betekenen. Kyvon Leidsman snoepte de bal handig af om vrij af te drukken. Tot opluchting van de Kralingers wist Alessandro Damen met een uiterste krachtsinspanning de poging naast te tikken. Top Oss neemt daarna het duel over. Tot twee keer toe kan invaller Mart Reemans vrij aanleggen na foute passes van Excelsior. De eerste keer vliegt de bal over, zijn tweede inzet is een prooi voor Alessandro Damen.

Uit het niets trekt Excelsior het duel alsnog naar zich toe. Wederom zet Siebe Horemans voor, met ditmaal Elias Már Ómarsson als eindstation. De IJslandse goalgetter kopt zijn achttiende treffer van het seizoen binnen.

Vlak voor tijd mocht Luigi Bruins zijn jubileum opluisteren met een treffer. Na Brabantse handsbal legde de jubilaris vanaf de strafschopstip feilloos aan voor de 3-1.

Door de zege klimt Excelsior sowieso twee plaatsen op de ranglijst. De Kralingers steken TOP Oss voorbij, maar ook Helmond Sport dat vrijdagavond met 1-1 gelijkspeelde tegen MVV. Jong FC Utrecht, Jong Ajax en Roda JC komen staan nu ook nog onder Excelsior, maar komen deze speelronde nog in actie.

Opstelling:

Damen; Horemans, Fischer, Matthys, Van der Meer; Van Rooijen (70' Baas), Bruins (89' Gouda), Niemeijer (89' Den Heeten); Mendes Moreira (77' Verhaar), Omarsson, Zwarts

Scoreverloop

31' Joël Zwarts 0-1

56' Dennis van der Heijden 1-1

78' Elias Már Ómarsson 1-2

89' Luigi Bruins 1-3