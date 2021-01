Havenga plaatst zich met waterpolo dames voor Olympische Spelen

Rotterdammer Arno Havenga heeft zich met de Nederlandse waterpolo dames geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Triëst won Oranje in de halve finale met 7-4 van Griekenland. Daardoor is een plek op de Olympische Spelen veiliggesteld.