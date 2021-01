Onverklaarbare brand in lege kamer Rotterdams verpleeghuis

Brand in een lege kamer in verpleeghuis Laurens de Beukelaar in Rotterdam | MediaTV

Een aantal bewoners van een verpleeghuis in Rotterdam-Hillesluis is zaterdagavond korte tijd geëvacueerd geweest. Er was brand ontstaan in één van de kamers.

De brand brak rond 18:00 uur uit in Laurens de Beukelaar aan de West-Varkenoordseweg. Het vuur was snel geblust. Uit voorzorg werd een onbekend aantal bewoners van omliggende kamers korte tijd elders in het verpleeghuis opgevangen.

Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Het ging om een brand in een lege kamer waar niemand woont.

Toen de brand uit was en alle omliggende kamers geventileerd waren, kon iedereen terug naar zijn stek.