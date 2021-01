Huisartsen na lobby toch nu al gevaccineerd, eerste in het Erasmus MC

Even leek het erop dat huisartsen niet bij het zorgpersoneel hoorde dat deze maand al gevaccineerd zou worden. Toch werd zaterdag na een uitgebreide lobby de eerste huisarts uit onze regio ingeënt. Huisarts Peter Paul Bender is de allereerste die in het Erasmus MC de prik kreeg.

"Ik voel me goed en ik ben blij, we vonden dat dit eerder moest gebeuren en we zijn blij dat dit uiteindelijk toch gelukt is", zegt Bender. Die eerste prik kwam er niet zonder slag of stoot. Huisarts en praktijkhouder Matthijs van der Poel uit Rotterdam heeft samen met collega’s hard voor gestreden om de vaccinatie van huisartsen voor elkaar te krijgen.

"Wij staan dagelijks aan de frontlinie en zien veel coronapatiënten. We hebben allemaal patiënten verloren, er zijn twee huisartsen overleden aan corona en er hebben er op de ic gelegen. Wij kunnen ziek worden en het een week later pas merken met koorts. Maar ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik iets overdraag."

Van der Poel vond het dan ook belachelijk dat zijn beroepsgroep in eerste instantie niet, net als veel ander zorgpersoneel, gevaccineerd konden worden in januari. Hij stond niet alleen in zijn kritiek en al snel kwam een fikse lobby op gang. "Vanuit de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werd veel met de politiek gesproken en wij heben als huisartsen naar sociale media gegrepen." Die online campagne kreeg veel steun uit de samenleving. Sommige berichten werden wel 30.000 keer gedeeld. "Gelukkig heeft minister De Jonge uiteindelijk ingezien dat het echt nodig was."

Ook het Erasmus MC steunde de actie van de huisartsen, vertelt Joke Boonstra van de raad van bestuur. "Aan de voorkant van de acute zorgketen staat de huisarts. Die is ontzettend belangrijk als eerste contactpunt voor patiënten en als vangnet. En om ervoor te zorgen dat de juiste patiënten naar de goede plek in het ziekenhuis doorstromen. Dus zonder huisartsen zijn wij eigenlijk niets."

In de komende dagen worden ruim 1500 huisartsen uit onze regio gevaccineerd, hiervan worden 1000 prikken in het Erasmus MC gezet. Matthijs van der Poel benadrukt wel dat huisartsen niet in alle regio’s het geluk hebben nu al gevaccineerd te worden: "ik hoorde van een collega dat ze bijvoorbeeld in Limburg nog een paar weken moeten wachten, dus ik hoop wel echt dat er ook daar snel begonnen kan worden."