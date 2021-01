Niet meer naar buiten zonder geldige reden: historische avondklok van kracht

Het is de eerste dag van de avondklok. Sinds 21:00 uur mag je alleen nog de straat op met een geldige reden en een verklaring op zak, tot 04:30 uur de volgende ochtend. De avondklok is de nieuwste maatregel van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Er gelden verschillende uitzonderingen voor de avondklok, daarvoor is een uitgeprinte eigen verklaring nodig. Je mag in je eentje ook je hond uitlaten, of de straat op voor een medisch spoedgeval of wanneer het thuis niet veilig is. Daarvoor hoef je geen uitgeprint bewijs bij je te hebben.

Wie moet werken mag ook buiten zijn, met een uitgeprinte werkgeversverklaring én een eigen verklaring op zak.

De avondklok wordt gehandhaafd door de politie en vanaf maandag door boa's. De politie liet afgelopen week al weten boetes uit te delen bij overtredingen. Een boete is 95 euro.

In andere landen geldt al langer een avondklok. Regiogenoot Wilfred de Bruijn woont in Parijs en vertelde eerder deze week hoe de avondklok daar verloopt.