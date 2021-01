Liveblog: Politiefuik in Rotterdam, tientallen boetes direct na ingaan avondklok, maar verder vrij rustig

Vanaf zaterdagavond na 21:00 uur mag je alleen nog de straat op met een geldige reden en een verklaring op zak, tot 04:30 uur zondagochtend. In dit liveblog volgen we de ingang van de avondklok in de regio Rijnmond.

Ververs deze pagina voor de laatste updates.

22:41 uur

Op de snelwegen misschien niet, maar in de bebouwde kom wordt wel gecontroleerd of mensen zich aan de avondklok houden. Op de Laan op Zuid in Rotterdam blokkeert een politieauto al het verkeer.

22:32 uur

Op de A2 bij Zaltbommel houden eenheden van de verkeerspolitie een grote avondklokcontrole. Automobilisten worden aan de kant van de weg gezet en moeten aantonen dat ze een goede reden hebben om buiten te zijn. De politie Rotterdam Rijnmond laat desgevraagd weten dat op de snelwegen in onze regio geen grote controles gepland staan.

22:45 uur

22:23 uur

De politie deelde in Rotterdam bij de Markthal direct na 21:00 uur tientallen boetes uit. Volgens een woordvoerder is sprake van een zerotolerancebeleid. "De tijd van waarschuwen is voorbij. Het is bekend, je hoort gewoon niet op straat te zijn. Daar is geen discussie meer over mogelijk." Een onbekend aantal mensen werd aangehouden, onder meer voor het niet opvolgen van bevelen en het beledigen van agenten.

22:21 uur

22:05 uur

Verslaggever Tenny Tenzer maakte een rondje om het centrum van Rotterdam.

21:59 uur

De politie meldt dat er tientallen boetes zijn uitgeschreven op de Binnenrotte in Rotterdam. Daar werd door ruim 50 mensen geprotesteerd tegen de avondklok. Er is een aantal mensen aangehouden.

21:50 uur

In Alblasserdam zijn ook enkele boetes uitgedeeld, meldt Peter Stam van Alblasserdams nieuws.

21:48 uur

Een lege Nieuwe Binnenweg in Rotterdam na de start van de avondklok.

21:40 uur

Op de wegen in de regio is het rustig, zegt Rijkswaterstaat. "Om 20:45 uur was het nog best druk, maar na 21:00 uur toch een stuk rustiger." Dat is een observatie van de verkeerscentrale, geen officiële meting, laat Rijkswaterstaat weten.

21:31 uur

In Dordrecht zijn de straten verlaten.

21:26 uur

Het plein voor de Markthal is inmiddels leeg.

21:18 uur

De politie heeft een man aangehouden die weigerde zich te legitimeren. Hij stond voor de Markthal op de Binnenrotte in Rotterdam.

21:08 uur

De politie stuurt de demonstranten op de Binnenrotte naar huis. De meesten geven daar gehoor aan, een aantal mensen krijgen een boete voor het overtreden van de avondklok.

21:02 uur

De avondklok is van kracht. Voor de Markthal in Rotterdam staan nog steeds enkele tientallen demonstranten.

20:38 uur

De groep bij de Markthal wordt groter. Er staan nu enkele tientallen mensen. Er is ook politie aanwezig.

20:05 uur

Voor de Markthal op de Binnenrotte in Rotterdam heeft zich rond 20:00 uur een handjevol mensen verzameld uit protest tegen de avondklok. Daartoe wordt op sociale media opgeroepen.

19:00 uur

Jongerenwerker Yusuf ging voor de avondklok nog even de straat op om jongeren aan te spreken en op de aanstaande avondklok te wijzen. De broertjes Jason en Kingston hadden begrip voor de avondklok.