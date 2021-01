KNVB Bekerloting: Feyenoord naar SC Heerenveen, Excelsior ontvangt Vitesse

De tegenstanders van Feyenoord en Excelsior in de kwartfinale van de KNVB Beker zijn bekend. Feyenoord gaat op bezoek bij SC Heerenveen. Excelsior treft in eigen stadion Vitesse.

Er is alvast doorgeloot voor de halve finale om wedstrijd organisatorische redenen. Omdat de wedstrijden elkaar in hoog tempo opvolgen, wil de KNVB de clubs alvast de ruimte bieden om het een en ander rondom de wedstrijden te regelen. Feyenoord en Excelsior weten daardoor zeker dat ze bij winst thuis spelen in de halve finale.

Feyenoord bereikte de kwartfinale door in de achtste finales Heracles Almelo in eigen huis met 3-2 te verslaan. De ronde daarvoor waren de Rotterdammers vrij geloot. Excelsior kende een langere weg naar de kwartfinales. In de eerste en tweede ronde werden Helmond Sport (4-0) en PEC Zwolle (2-0) aan de zegekar geregen. In de achtste finale wonnen de Kralingers na penalty's van MVV.

Door de vorige loting waren de uit- en thuisspelende ploegen al bekend. Feyenoord wist dat het een uitwedstrijd tegen SC Heerenveen, Ajax, Excelsior of NEC zou loten. Voor Excelsior was het al bekend dat er een thuiswedstrijd tegen een eredivisionist op het programma stond. PSV, VVV Venlo, Vitesse en Feyenoord zaten in de koker voor Excelsior.

De kwartfinales worden op 9, 10 of 11 februari gespeeld.

Volledige schema:

Ajax - PSV

SC Heerenveen - Feyenoord

Excelsior - Vitesse

NEC - VVV Venlo