Volleyballers nieuwbakken eredivisionist VCN winnen met dubbel gevoel

VCN tegen Sliedrecht Sport in Sporthal Oostgaarde in Capelle

Promovendus VCN twijfelde over deelname aan de eredivisie, maar doet het uitstekend in de eerste twee wedstrijden

Lang twijfelden de volleyballers van promovendus VCN uit Capelle uit den IJssel of ze wel wilden meedoen aan de eredivisie. Spelers en bestuur vroegen zich af of het in coronatijd maatschappelijk verantwoord was. Na lang wikken en wegen ging de club toch overstag, nadat eerder nog protest was aangetekend bij de volleybalbond.

De competitie is inmiddels twee speelronden onderweg voor de heren van VCN. De Capellenaren doen het onverwacht goed met twee overwinningen. Zaterdag werd Sliedrecht Sport met 3-2 in sets verslagen, nadat eerder al werd gewonnen op bezoek bij RECO ZVH.

Sowieso is het een opmerkelijk seizoen voor VCN, want naast de heren spelen ook de dames in de eredivisie. Ook zij wonnen zaterdag, in hun allereerste wedstrijd ooit in de eredivisie, met 3-1 in sets van Fast.