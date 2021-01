Mannen beroven feestgangers en vluchten, politie lost waarschuwingsschoten

Rond 3:00 uur vond er een feestje plaats in een woning aan de Denenburg in Rotterdam-Charlois. Toen zij naar buitenkwamen, werden ze beroofd door een groepje mannen. De politie ging achter de daders aan. "Omdat zij niet wilden luisteren bij de aanhouding en wegrenden, zijn er drie waarschuwingsschoten gelost", schrijft de politie. "Dat hielp."

Vuurwapen

Daarna kon de politie vijf mannen in de boeien slaan. Zij zitten allen vast. De mannen komen uit Rotterdam en zijn tussen de 23 en 32 jaar oud. In de woning is een vuurwapen aangetroffen, dat is in beslag genomen.

Volgens de politie zijn er geen coronaboetes uitgedeeld voor het feest in de woning. Dit 'vanwege de hectiek van vannacht'.



Even verderop, bij de Erasmusbrug, waren agenten druk met een aanrijding: in de nacht van zaterdag op zondag kwam een politieauto in botsing met een taxi. Daarbij vielen geen gewonden, al klapten wel de airbags van de politieauto open.