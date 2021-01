Eerste nacht met de avondklok: het bleef grotendeels rustig in de regio

Zaterdagavond was een historische mijlpaal voor onze regio en de rest van Nederland. Om 21:00 uur ging voor het eerst in decennia de avondklok in. Dat verliep relatief rustig. Alleen bij de Markthal in Rotterdam hadden zich enkele tientallen tegenstanders van de avondklok verzameld. Zij zagen de wijzer van de klok langs 21:00 uur schuiven en kregen daarna de keuze: naar huis of een boete.

In het hele land werden zaterdagavond 3600 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. In totaal zijn er 25 mensen aangehouden.

Zero tolerance

De politie noemt de actie bij de Markthal een voorbeeld van het nieuwe beleid van zero tolerance: "De tijd van waarschuwen voorbij. Mensen weten dat ze niet op straat mogen zijn. Daar is geen discussie over mogelijk." Iedereen die zonder reden na 21:00 uur op straat was, werd op de bon geslingerd. Dat gebeurde ook incidenteel op andere plekken in Rotterdam.

Op de snelwegen in onze regio was het iets voor 21:00 uur nog vrij druk, maar zodra de avondklok was ingegaan viel het verkeer voor een groot deel stil, liet de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat weten. Ook in de dorpen en steden was het straatbeeld regio rustig. Onze verslaggever Tenny Tenzer maakte op zijn fiets een rondje door het centrum van Rotterdam.

Rondje met de hond

In Oud-Beijerland liepen burgerwachters Chris en Leon iets voor 20:00 uur nog een rondje over straat. Ze moeten op tijd binnen zijn, voor buurtpreventie wordt geen uitzondering gemaakt. Verslaggever Sanne Waldekker liep het laatste rondje met ze mee, én ging op pad met Heleen en haar hondje Floyd.

De landelijke politie hield op de A2 bij Zaltbommel een grote verkeerscontrole. In onze regio gebeurde dat niet op de snelwegen, maar wel ín Rotterdam. Op de Laan op Zuid in Rotterdam bijvoorbeeld werd rond 22:00 uur een fuik gezet. Automobilisten moesten er aantonen dat ze een goede reden hadden om na het ingaan van de avondklok nog op straat te zijn.

AANHOUDINGEN EN BOETES

Een onbekend aantal aanhoudingen werden verricht op de Binnenrotte bij de Markthal in Rotterdam waar ook al tientallen boetes waren uitgedeeld aan mensen die juist uit protest na 21:00 uur nog op straat wilden zijn.