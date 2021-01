Volg topper Feyenoord-AZ live op Radio Rijnmond

Feyenoord moet zondagmiddag aan de bak tegen AZ. De Rotterdammers houden bij een zege in de Kuip aansluiting met de top van de eredivisie. Rijnmond Sport is benieuwd of de ploeg van trainer Dick Advocaat deze topper kan winnen.

Het duel Feyenoord-AZ start om 16:45 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. De radioshow begint al om 13:00 uur en zal tot en met 19:00 uur duren. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in de Kuip. Bart Nolles presenteert het radioprogramma. Uiteraard is er ook aandacht voor de wedstrijd FC Utrecht-Sparta, die om 14:30 uur aanvangt.

Wil je meepraten over Feyenoord-AZ? Laat dan hieronder een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom dit duel.

Feyenoord - AZ (Aftrap 16:45 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.