FC Utrecht doorbreekt twee minuten voor tijd sterke uitreeks Sparta (1-0)

Sparta heeft zondagmiddag met 1-0 verloren van FC Utrecht. In een weinig enerverend duel schoot Othman Boussaid zijn ploeg twee minuten voor tijd naar de drie punten. Sparta zakt door de nederlaag naar de tiende plaats in de eredivisie.

De thuisploeg kreeg al heel vroeg in de wedstrijd zijn eerste kans. Na iets meer dan een halve minuut werd Bart Ramselaar weggestoken. Hij kon uithalen, maar Maduka Okoye reageerde goed.

Na zo'n tien minuten moest Okoye weer reddend optreden. Django Warmerdam brak door aan de linkerkant en gaf de bal voor op Sander van de Streek. Hij miste de bal volledig, waardoor Gyrano Kerk plots in scoringspositie kwam. Kerk twijfelde te lang, waardoor Okoye toch nog in kon grijpen.

Joris van Overheem was na 25 minuten voetbal de volgende Domstedeling die zijn ploeg op voorsprong kon zetten. Oog in oog met Okoye schoot hij echter hoog over het Spartaanse doel.

Sparta kroop in het laatste kwartier voor rust wat uit zijn schulp. Veel meer dan een gevaarlijke vrije trap van Sven Mijnans leverde het echter niet op. Utrecht werd ook niet meer gevaarlijk.

In de tweede helft was het lang wachten op mogelijkheden. Sparta-spits Lennart Thy was na 58 minuten wel redelijk dichtbij een goal. Van ongeveer twintig meter haalde hij uit. Maar zijn inzet ging ongeveer een meter naast.

Pas twee minuten voor tijd was het volgende echte gevaar te noteren. En dat leverde meteen een uitstekende goal op. Op de rand van het zestienmetergebied schoot Othman Boussaid de bal in de linker kruising: 1-0. In de laatste paar minuten was Sparta niet in staat om de gelijkmaker te forceren.

LIVE: FC Utrecht - Sparta 1-0 (0-0)

88' Othman Boussaid 1-0

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Heylen, Meijers (27' Fortes); Mijnans (72' Gravenberch), Harroui, Auassar, D. Duarte; Thy (87' Kharchouch); Engels