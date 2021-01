LIVEBLOG: Pinto afwezig bij Sparta tegen FC Utrecht vanwege knieklachten

FC Utrecht-speler Simon Gustafson in duel met Adil Auassar van Sparta in het seizoen 2020/2021 (Bron: VK Sportphoto)

Sparta kan zondagmiddag in de eredivisie goede zaken doen tegen FC Utrecht. Wanneer de Kasteelclub in de Galgenwaard wint, dan komt het team van trainer Henk Fraser drie punten los van de Domstedelingen. Rijnmond Sport volgt de strijd tussen de middenmoters op de voet.

FC Utrecht en Sparta verzamelden allebei tot nu toe 21 punten na zeventien duels en beide teams hebben een doelsaldo van -2. De thuisploeg is tiende en de Rotterdammers staan op de negende plaats. De belangen zijn dus duidelijk.

Luister hier live mee naar Radio Rijnmond Sport:

Het duel FC Utrecht-Sparta begint om 14:30 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Dennis Kranenburg en Sander Verrips geven het radiocommentaar in Utrecht. Bart Nolles presenteert de show. Ook is er uiteraard aandacht voor Feyenoord-AZ.

Er is ook een liveblog.

FC Utrecht - Sparta (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Heylen, Meijers; Mijnans, Harroui, Auassar, D. Duarte; Engels, Thy