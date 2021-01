Jubilaris Luigi Bruins blij met 250 duels voor Excelsior, maar wil omhoog

Het duel tegen TOP Oss (3-1 winst) van zaterdagmiddag zal Luigi Bruins nog lang heugen. Niet vanwege het affiche, de wedstrijd zelf of zijn benutte strafschop, maar omdat het zijn 250e duel voor Excelsior was. "Tweehonderdvijftig wedstrijden voor deze club, de club waar ik ben begonnen, dat is hartstikke leuk."

Het duel tegen TOP Oss is 6.204 dagen na het debuut van Bruins voor de Kralingers. De middenvelder speelde na zijn debuut op een koude winterdag op bezoek bij FC Eindhoven nog twee seizoenen bij Excelsior, waarin hij promoveerde om later naar Feyenoord te vertrekken. Na vier seizoenen Rotterdam-Zuid en een half jaar Red Bull Salzburg keerde Bruins voor een half jaar terug. Daarna vertrok de Rotterdammer nog twee jaar naar het Franse Nice, om nu alweer zeven seizoenen op Woudestein te voetballen. "Ik ben er super trots op dat ik hier 250 wedstrijden heb mogen spelen. Dat ik dat vandaag kan bekronen met een doelpunt is alleen maar mooi."

Op die koude winterdag in 2005 waar Luigi Bruins voor het eerst het veld betrad voor Excelsior 1 had hij nooit bevroed dat hij 250 duels voor de club zou spelen. "Eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht. Aan de ene kant is het hartstikke mooi dat je 250 wedstrijden voor Excelsior speelt. Aan de andere kant hoop je die ook bij andere clubs te mogen spelen. Dat is niet heel veel gebeurd."

Bruins baalt niet heel erg dat hij niet meer wedstrijden voor andere clubs heeft kunnen spelen. "Ik heb een aantal mooie uitstapjes gemaakt, maar ik ben uiteindelijk trots dat ik dit heb mogen meemaken en we gaan kijken of we er nog een aantal wedstrijden aan vast willen plakken."

Een exact aantal wil de nummer tien van Excelsior niet noemen. Of hij de 300 gaat halen is nog niet zeker. Dan zou Bruins er nog een seizoen aan vast moeten plakken. "Dat is nog eventjes koffiedik kijken. We gaan dit seizoen eerst zo goed mogelijk proberen af te sluiten. Als we een goede reeks neerzetten, kunnen we gewoon weer aansluiten bij de top acht."

De blik van Bruins is vooral gericht op op een goed slot van dit seizoen. "Als je ons aan de start van het seizoen gevraagd had om welke plek we willen spelen, dan was dat om een plek in de play-offs geweest. Maar je ziet dat we daar moeite mee hebben en dat er wat teams zijn die daar verder mee zijn. Dan kun je het opgeven, maar wij zijn ermee aan de slag gegaan. Er komen nu wat ploegen aan waar we punten tegen moeten halen. Laten we dat eerst maar eens gaan doen."

Opvallende overeenkomst tussen zijn debuut en zijn jubileumduel is de plaats waarop de Kralingers stonden. In beide gevallen was dat de vijftiende plaats. Door de zege op TOP Oss klom Excelsior, met Bruins in de basis, naar voorlopig de tiende plaats. Iets wat oud-teamgenoot Ryan Koolwijk een dag eerder al voorspelde. "Ik hoop dat Excelsior de weg naar boven snel gaat vinden. Vooral als Luigi weer gaat spelen, dan denk ik dat het goed komt."

Die uitspraak doet een glimlach op het gezicht van de 33-jarige middenvelder verschijnen. "Voorlopig maak ik die uitspraak waar. Het zijn mooie woorden van Ryan. Ik ben hartstikke trots en ik vind het hartstikke leuk dat hij dat zegt. Maar het is natuurlijk aan mij om te zorgen dat ik speel en te laten zien wat ik kan."