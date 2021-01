Heel veel testen voordat de Botlekbrug éindelijk open kan

Bijna twee jaar later dan gepland gaat de spoorbaan over de Botlekbrug nu toch (bijna) open. Voordat in mei de eerste trein kan gaan rijden, moet er getest worden. Heel veel getest.

Niet alleen ProRail gaat testen, ook de bouwer van de brug wil nog van alles uitproberen. Alles om te voorkomen dat er 'technische problemen' ontstaan, zoals in het verleden veelal het geval was. "In het begin waren er wel wat kleine tegenvallers, maar inmiddels is er een goede graad van betrouwbaarheid", zegt Peter Bert van Herwijnen omgevingsmanager A-lanes.



Toch wordt er de komende tijd nog flink getest. Pas als alle systemen feilloos werken, gaat de verbinding open, vervolgt Van Herwijnen. "We gaan beginnen met het testen van kleine, individuele componenten en daarna schalen we op naar complexere combinaties. We gaan door totdat alles feilloos functioneert, dan geven we 'm over aan ProRail."

Langste en zwaarste trein

Ook ProRail gaat secuur te werk. "Er is van te voren al van alles gesimuleerd, maar er zijn een aantal situaties die we in de praktijk willen testen", legt Marielle Frumau, omgevingsmanager ProRail, uit. "Zo gaan we onder andere de samenwerking tussen alle betrokken partijen testen; hoe gaan we om met calamiteiten en stremmingen bijvoorbeeld. Ook de treinbewegingen gaan we testen. Deze brug is namelijk veel hoger dan de oude, daarom willen we testen met de langste trein (600 meter), de zwaarste (4400 ton) en een snelheid van 80 kilometer per uur. Ook willen we weten welke locomotieven nodig zijn om de brug over te komen."

Volgens zowel de bouwer als ProRail is de Botlekbrug een technisch ingewikkeld project geweest. "In déze omgeving, met zware leidingen onder de grond", noemt Frumau. "Deze brug is uniek in zijn soort", vult Van Herwijnen aan. "Er is geen vergelijkbare brug op de wereld. We hebben heel veel systemen en installaties in de brug gebouwd. Daarmee is hij anders, er is geen andere brug die zo specifiek is. Om er zeker van te zijn dat de brug netjes doet wat-ie moet doet, gaan we dat onderzoeken."

Vertraging

Het eigenlijke plan was om het spoor al in 2019 in gebruik te nemen, inmiddels bijna twee jaar geleden. "De brug was op zich wel klaar voor het spoor, maar de complexiteit van alle systemen - van alle voorzieningen en van het formaat... dat had men anders voorzien dan uiteindelijk is gebleken", omschrijft Van Herwijnen het enigszins cryptisch. "De omvang is onvergelijkbaar met andere bruggen in de wereld. Dat betekent dat er voor heel veel zaken specifieke oplossingen moesten bedenken en ontwerpen."

Toch hebben ze er vertrouwen in. Ook bij Rijkswaterstaat, de beheerder van de brug. Woordvoerder Joris Wiers legt uit dat de organisatie blij is dat het testen eindelijk kan beginnen en dat de uitslag met vertrouwen tegemoet wordt gezien. "Juist omdat we in de voorbereiding zo uitgebreid samenwerkten en omdat wij eigenlijk de hele engineering en bouwfase met z'n drieën doorgemaakt hebben, hebben wij er alle vertrouwen in dat we niet voor verrassingen komen te staan."

Omleidingen

In verband met het testen van de systemen voor de spoorverbinding is de Botlekbrug (A15) vanaf 25 januari tot en met maart doordeweeks 21 nachten afgesloten, telkens van 20:00/22:00 uur tot 05:00 uur de volgende ochtend. De werkzaamheden worden gecombineerd met het reguliere onderhoud om de hinder zo veel mogelijk te beperken.