Het weerbericht van vandaag: af en toe zon

Vandaag schijnt de zon af en toe en blijft het droog. In de loop van de dag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt. De temperatuur loopt op naar 4 of 5 graden en de zuidwestenwind is overwegend matig van kracht.

Vanavond is het bewolkt en valt er soms een beetje (natte) sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt, dus lokaal kan het glad worden. In de loop van de nacht trekt de lichte neerslag weg. Er staat een zwakke noordoostenwind.

Winterse buien

Morgenochtend vallen er een aantal winterse buien, waardoor het lokaal weer even glad kan worden. In de middag verdwijnen de meeste buien en komt de zon vaker tevoorschijn. De temperatuur ligt rond de 4 of 5 graden en er staat een overwegend matige noordwestenwind. Later op de dag wordt de wind aan zee vrij krachtig.

In de nieuwe werkweek verandert er weinig aan het weerbeeld. Zon, wolken en een enkele (winterse) bui wisselen elkaar af en de temperatuur ligt rond de 5 graden. Vanaf donderdag neemt de onzekerheid in de verwachting sterk toe. Er is dan tachtig procent kans op aanzienlijk zachter weer met geregeld regen en ongeveer twintig procent kans op winterweer.

Tussen 21 en 31 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,8 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden.