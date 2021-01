Sportoverzicht: Eerste nederlaag Feyenoord Basketball, PKC nog ongeslagen

Onze regionale clubs in het basketbal, korfbal en volleybal kwamen in competitieverband in actie, met verschillende resultaten.

Basketbal

De heren van ZΖFeyenoord Basketball hebben zaterdag voor het eerst verloren in de dutch basketball league. Den Helder Suns was met 85-78 te sterk. De ruststand was in Noord-Holland nog 37-44. Na deze nederlaag is Feyenoord Basketball de nummer vier van de competitie met vier punten uit drie duels.

Het vrouwenteam van 4Consult/Binnenland uit Barendrecht kon wel winnen. De blauwhemden zegevierden met 77-71 tegen koploper Dozy Den Helder. Binnenland heeft in de basketball league dames twee wedstrijden gespeeld en allebei gewonnen. Momenteel is Binnenland de nummer twee van de competitie, maar het team moet nog drie duels inhalen ten opzichte van lijstaanvoerder Dozy Den Helder.

Korfbal

PKC/Vertom boekte op bezoek bij KZ/Thermo4U uit Koog aan de Zaan een zege (23-16). De Papendrechters staan in Groep A van de Korfbal League na twee duels eerste met vier punten.

KCC/CK Kozijnen verloor daarentegen met ruime cijfers in Groep B van de Korfbal League. DOS '46 uit Nijeveen was met 32-20 te sterk. De korfballers uit Capelle aan den IJssel zijn hekkensluiter met nul punten uit twee wedstrijden.

Volleybal

In de heren eredivisie stond een regionale confrontatie op het programma tussen ComputerPlan VCN en Sliedrecht Sport. Het werd een Capelse overwinning. VCN pakte in een vijfsetter met 3-2 de zege (25-18, 23-25, 22-25, 25-21 en 15-12).

De vrouwenploeg van Sliedrecht Sport had in de eredivisie meer succes. Het team van trainer Vera Koenen won met 3-1 (23-25, 25-20, 25-14 en 25-18) in sets van Djopzz Regio Zwolle. Met negen punten uit vier duels staat Sliedrecht Sport op de tweede plek. Koploper Apollo 8 uit Borne heeft één puntje meer.