ARCHIEF RIJNMOND 17 jan 2020 - Zwakte

Ik liep bij Rijnmond naar binnen. Daar lagen exemplaren van het Rotterdamse tijdschrift Gers! met dit keer op de cover professioneel straatvoetballer Soufiane Touzani die werd geciteerd met de zin: ‘Een zwakte bestaat alleen in je hoofd.’

Ik zag die zin zo’n beetje in het voorbijgaan, en ik voelde ‘m binnen komen.

‘Een zwakte bestaat alleen in je hoofd.’

Wat híj er precies mee bedoelde, wist ik in eerste instantie natuurlijk niet. Wel voelde ik meteen dat hier voor míj iets wezenlijks in zat. En dan niet in de zin van ‘als je maar wilt kun je alles’, want dat is gewoon niet waar. Ik kan wel de honderd meter in tien seconden willen lopen, maar dat gaat mij nooit lukken. Nee wat ík in die zin van Soufiane proefde, is: dat jij een bepaald uitzonderlijk iets niet kunt, hoef je niet te zien als zwakte. Het hoeft je op geen enkele manier te belemmeren, te blokkeren, in wat dan ook.

Toen ik later het bijbehorende verhaal las, bleek dat ik er niet heel ver naast zat. Soufiane wilde als jongetje profvoetballer worden. Maar door een vergroeiing van zijn ruggengraat en de pen die in zijn rug is gezet, ging die droom niet door. Destijds was dat natuurlijk een klap, maar inmiddels vindt ie dat helemaal niet erg meer. Hij heeft zich neergelegd bij zijn beperking. Hij heeft er zelfs kracht uit geput om zijn wat bijgestuurde droom als balkunstenaar werkelijkheid te laten worden. Hij heeft voorkomen dat het gevoel van ‘zwakte’ dat op de loer lag zich in zijn hoofd ging nestelen.

Een fraaie levensles.

Een les die afgelopen week in mijn hoofd bleef rondzingen.

Ik had het erover met mijn vrouw, en al filosoferend kwamen we te spreken over een vriendin van ons die geweldige schilderijen maakt. Toen we laatst in haar atelier waren, verontschuldigde ze zich bijna dat ze niet de kunst verstaat om heel goed gelijkende portretten te schilderen. Inwendig, en misschien ook wel uitwendig, trok ik mijn wenkbrauwen op. Ik dacht, en zei: ‘Wat maakt dat nou uit? Je maakt toch fantastisch werk?’

Vreemd. Wíj zagen de kracht van haar eigenheid. Zij zelf benadrukte een zwakte die ergens in haar hoofd wortel had geschoten.

Al snel betrok ik de les van Soufiane ook op mezelf.

Als jongetje droomde ik ervan om iets in de muziek te gaan doen. Ik speelde gitaar, en later saxofoon, en een klein beetje piano, ik heb ook in bandjes gezeten, en ik nam graag dingen op met een bandrecorder. Maar na verloop van tijd concludeerde ik dat ik te weinig talent heb om mijn leven op te hangen aan de muziek. Dat zou vragen om frustratie zijn geweest.

De laatste dertig jaar of zo is het muziekmaken beperkt gebleven tot het aanslaan van een paar akkoorden op een akoestische gitaar op een verloren moment, of steeds hetzelfde deuntje spelen. En laatst merkte ik dat ik in het kielzog daarvan het idee heb gekregen dat ik er ook niks van kan. Wat nog eens wordt versterkt door alomtegenwoordige filmpjes op internet vol pentatonische gitaarimprovisaties op ingewikkelde akkoordenschema’s die voor mij tamelijk onbereikbaar zijn.

Maar waarom zou het een zwakte zijn dat ik dát niet kan, realiseerde ik me na het lezen van dat ene zinnetje op de cover van het tijdschrift Gers! Ik kan wel wát. Ik kan wat anders. Ik kan de dingen die ik kan. En waarom zou ik die niet waarderen? Zoals die bevriende kunstenares ook heel tevreden mag zijn met de schilderijen die ze maakt.

De eerste keer dat ik na dit inzicht weer een gitaar oppakte, leken mijn vingers opeens veel beter de weg te vinden in mijn eigen spel. Verlost van het gevoel van zwakte vond ik mezelf opeens een stuk beter klinken.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

NAV DE ACTUALITEIT

2. Sad old song - The Eddysons

3. Daddy - Patricia Paay & orkest John Paay

4. Rutte - Kermit/Thomas TheSapling

5. Ab Osterhaus - Jan Beuving & Tom Dicke

6. Spuitje d’r in, spuitje d’r uit - Richard Groenendijk & Peter Groenendijk

7. Blue monday - Zita Duson

8. Rijnmondlied - Albert van Rijn, de vrolijke vlogger uit Spijkenisse

9. De stomme muzikant voor de kantonrechter - Frits en Corbet

10. Alone - Oliver Alexander

11. Als u een meermin mint, meneer - Yvonne van Elburg

12. I need you - onbekende zanger

13. Hand in hand kameraden - Joris Lutz