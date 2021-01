HET OPKAMERTJE 10 jan 2021

EERSTE UUR: OUDEJAARSSHOWS

1. De Waarheid - Jan Beuving & Tom Dicke

2. Openingslied - Jan Beuving, Patrick Nederkoorn & Tom Dicke

WIM KAN

3. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe - Wim Kan

4. Waardig over de drempel - Wim Kan

5. Waarom niet op tv - Wim Kan

6. Drees - Wim Kan

7. Schepen - Wim Kan

8. Communistische landen - Wim Kan

9. Chinees eten - Wim Kan

10. Nee, we noemen geen namen - Wim Kan

11. Seth Gaaikema 1969 montage

12. Too much of nothing - Fotheringay

TWEEDE UUR: HOLLAND POPFESTIVAL 1970

Gesprek met Ben Klumpers, initiatiefnemer van de imposante Kralingen Fifty Up-box die eind 2020 is verschenen. Omlijst door opnamen van het festival van de vier lp’s in die box.