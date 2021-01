Wouter Kolff: 'Heel rustig' na avondklok, 75 boetes uitgedeeld

Voor het overtreden van de avondklok zijn er zaterdagavond en -nacht 75 bekeuringen uitgedeeld in Zuid-Holland Zuid. In heel Nederland gaat het om 3600 boetes.

Burgemeester Wouter Kolff (Dordrecht) laat weten zondagmiddag met de politie en veiligheidsregio gesproken te hebben over de eerste ervaringen met de avondklok. "Het was in onze regio heel rustig op straat en er hebben zich geen excessen voorgedaan. Fijn dat het overgrote deel van de mensen zich hieraan houdt!"



In delen van Nederland verliep de nacht onrustig. In Urk stak een groep jongeren een coronateststraat in brand en in Stein moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren, nadat een groep jongeren de confrontatie met de politie had opgezocht. In heel Nederland werden 25 mensen aangehouden.

Naar huis of een boete

In Rotterdam hadden zich enkele tegenstanders van de avondklok verzameld bij de Markthal. Nadat de wijzers van de klok de 9 passeerden, kregen ze een keuze: naar huis of een boete. Tientallen mensen hebben een boete ontvangen.

"De tijd van waarschuwen is voorbij. Mensen weten dat ze niet op straat mogen zijn. Daar is geen discussie over mogelijk", liet een woordvoerder van de politie weten. Iedereen die zonder reden na 21:00 uur op straat was, werd op de bon geslingerd. Dat gebeurde ook incidenteel op andere plekken in Rotterdam.

Over het algemeen waren de Rotterdamse straten leeg na 21:00 uur.