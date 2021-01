Wereldbekerzege voor Alvarado in België, Brand tweede

Het eindklassement van de wereldbeker was echter al gewonnen door Brand. Zij had drie van de vier wedstrijden gewonnen, waarna zij op de ranglijst niet meer ingehaald kon worden.

Volgend weekend staat het WK veldrijden in Oostende op het programma, maar het is nog onzeker of dat evenement kan doorgaan. In de Belgische kustplaats is namelijk bij zestien personen de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus uitgebroken. Alvarado verdedigt in Oostende haar wereldtitel.