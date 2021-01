RIVM: 419 nieuwe besmettingen, vijf mensen overleden

In de afgelopen 24 uur zijn 419 mensen in onze regio positief getest op het coronavirus. Dat ligt in de schommelende lijn van de afgelopen dagen: zaterdag werden er 403 besmettingen gemeld. Vrijdag was het iets hoger, toen ging het richting de 600.

Het aantal sterfgevallen kwam uit op vijf. Zaterdag waren dat er negentien, terwijl er vrijdag vijfentwintig mensen aan het virus kwamen te overlijden. Donderdag waren dat er 'maar' negen. De afgelopen 24 uur zijn elf personen uit de regio opgenomen in het ziekenhuis. Zaterdag waren dat er twaalf.

Het aantal besmettingen in één etmaal schommelt de afgelopen week flink. Woensdag werden er 599 besmettingen gemeld, terwijl de dag ervoor er 'slechts' 215 gevallen waren. De dagen erna bleven de cijfers nog even in de 500 hangen, alvorens ze in het weekend zakten naar rond de 400.

De meeste nieuwe coronabesmettingen kwamen uit Rotterdam (130), Lansingerland (30) en Hoeksche Waard (23). Bij het RIVM zijn 4924 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 547 minder dan zaterdag.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 2 - 1491

Albrandswaard: 2 - 1875

Barendrecht: 10 - 3076

Brielle: 1 - 831

Capelle aan den IJssel: 17 - 4285

Dordrecht: 19 - 7860

Goeree-Overflakkee: 9 - 2535

Gorinchem: 14 - 2436

Hardinxveld-Giessendam: 15 - 1496

Hellevoetsluis: 10 - 1878

Hendrik-Ido-Ambacht: 9 - 2022

Hoeksche Waard: 23 - 4435

Krimpen aan den IJssel: 7 - 2239

Lansingerland: 30 - 4054

Maassluis: 8 - 2102

Molenlanden: 16 - 2881

Nissewaard: 15 - 4881

Papendrecht: 9 - 1921

Ridderkerk: 21 - 2987

Rotterdam: 130 - 45970

Schiedam: 14 - 5551

Sliedrecht: 13 - 1931

Vlaardingen: 11 - 5033

Westvoorne: 1 - 615

Zwijndrecht: 13 - 2916

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard. Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken