Brand in huis Rotterdam-Kralingen, vijf bewoners veilig buiten

In een portiekwoning aan de Krekelstraat in Rotterdam-Kralingen is zondag brand uitgebroken. Vijf bewoners hebben het pand verlaten.

De brand werd rond 15:15 uur gemeld. De brandweer is 'op dit moment bezig met blussen', vertelt een woordvoerder. "Er wordt gescand waar er precies brand is en gecontroleerd waar er rook is."

In eerste instantie was de brandweer bang dat er nog een persoon in het huis was, maar een woordvoerder bevestigt om 16:00 uur dat er geen slachtoffers binnen zijn.

Hoeveel mensen precies in het huis wonen is niet duidelijk, mogelijk gaat het om een studentenhuis. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.