Henk Fraser na FC Utrecht-Sparta: 'In tweede helft weinig fouten gemaakt'

De oefenmeester is van mening dat Sparta en FC Utrecht in de tweede helft weinig fouten hebben gemaakt. Wel had bij de 1-0 van Othman Boussaid de bal beter verwerkt kunnen worden en had Sparta volgens Fraser de bal langer in de ploeg kunnen houden. "Maar die dingen gebeuren", nuanceert Fraser. "Het was een wereldgoal. Dan verlies je deze wedstrijd."

Kijk hieronder naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Sparta-trainer Henk Fraser. De tekst gaat verder onder het fragment:

Op de beginfase van de wedstrijd na, vond Fraser dat Sparta weinig weggaf. Maar hij is ook van mening dat de Rotterdammers weinig kansen creëerden. Sparta was volgens hem strijdbaar tegen FC Utrecht. "Ik vind dat we kwaliteit en persoonlijkheden hebben. Daar moeten we zelf wel meer leidend in worden. Ik kan rustig langs de kant staan, maar deze ploeg heeft nog steeds nodig dat er veel vanaf de zijkant moet komen", zegt Fraser, die vindt dat er op dit punt nog werk aan de winkel is bij Sparta.