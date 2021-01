Sparta-smaakmaker Harroui gaat pas nadenken over transfer 'als er iets moois komt'

Abdou Harroui is een gewilde speler op de transfermarkt. Het goede spel van de middenvelder van Sparta zorgt ervoor dat hij bij clubs op de radar staat: "Ik zeg tegen mijn zaakwaarnemer altijd dat, als er niks concreet is, dat ik het dan niet hoef te weten. Anders meldt die club zich maar bij Henk van Stee en mijn zaakwaarnemer. Dan zoeken zij het maar uit."

Wel geeft Harroui toe dat het hem een boost geeft dat er interesse in hem is. "Je weet dan dat je op de goede weg bent. Maar je moet niet denken dat je er al bent. Er is nog veel progressie en rek, dat merk ik. Daar ben ik mee aan de slag."

Kijk hieronder naar het interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Sparta-middenvelder Abdou Harroui na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. In dat gesprek ging het ook over de nipte nederlaag in de Domstad. De tekst gaat verder onder het fragment:

Na afloop van het uitduel met FC Utrecht (1-0) benadrukte Harroui dat hij met zijn hoofd bij Sparta zit. "De transferperiode duurt niet lang meer. Meestal zijn de transfers aan het begin of het midden daarvan. Maar er zijn nu veel wedstrijden. Ik moet me daarop focussen. Je kunt je nu echt niet laten afleiden door een eventuele transfer. We moeten met Sparta zoveel mogelijk punten halen." Pas als er 'iets moois komt', gaat Harroui er over nadenken.

'Geen frustratie, maar collectieve teleurstelling'

In de slotfase van het duel met FC Utrecht kreeg Sparta het enige tegendoelpunt van de wedstrijd te verwerken. Harroui baalt van dit verlies. "Er is geen frustratie, maar een collectieve teleurstelling", stelt Harroui. "Het was een prachtig doelpunt, maar we hadden een punt verdiend."