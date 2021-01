Feyenoord-trainer Dick Advocaat: 'We hebben AZ aan de goals geholpen'

"We hebben verloren van een ploeg die uitstekend kan voetballen. We hebben ze daar wel mee geholpen, met de goals", zegt Feyenoord-trainer Dick Advocaat na afloop van de met 2-3 verloren wedstrijd tegen AZ.

Twee goals van de bezoekers uitstonden uit balverlies van doelpuntenmaker Mark Diemers. "Dat mag niet gebeuren. Ga dan op die bal liggen, maar laat je niet zo makkelijk van de bal zetten, dat het spel door kan gaan. Nu was het een onderschepping van AZ, kan hij wegdraaien, de bal wordt aangenomen in de diepte en was het een goal.

Als je ziet hoeveel kracht het kost om terug te komen na die 0-1, dan kan ik het elftal verder ook geen verwijten maken. Ze hebben echt alles gegeven om er minimaal er een gelijkspel uit te halen."

'Alles is nog open'

Advocaat wil nog niet veel conclusies verbinden aan de vijfde plek in de eredivisie, waar Feyenoord nu staat. "Dat kan pas aan het einde van het seizoen. Dan kan je zeggen of je het goed hebt gedaan of niet. Je zit nog in de beker, je kan nog steeds via de competitie Europees voetbal halen. Alles is nog open. Maar je maakt het jezelf niet makkelijk."