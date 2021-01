Doelpuntenmaker Diemers over Feyenoord-AZ: 'Twee tegengoals waren ook mijn fout'

Feyenoord slaagde er zondag niet in om een resultaat te halen tegen AZ. In de eigen Kuip werd er met 2-3 verloren. Mark Diemers maakte een doelpunt, maar zag ook dat twee keer na balverlies van hem, AZ kon scoren.

"Ik neem het mezelf kwalijk. Alleen gebeurt dat regelmatig als middenvelder. Af en toe wil je risico nemen. Dat doe je dan op twintig meter van de goal van de tegenstander. Ik denk dat dat ook kan.

Kijk hieronder naar de persconferentie met Feyenoord-middenvelder Mark Diemers na afloop van Feyenoord-AZ (2-3). De tekst gaat verder onder de video:

Diemers vervolgt: "Vandaag heb ik de pech dat ik twee keer de bal verlies. Er gaan daarna ook genoeg dingen fout, dus ik denk niet dat het alleen bij mij ligt. Maar natuurlijk mag ik de bal daar niet verliezen. Dat is absoluut ook mijn fout", zegt Diemers tegenover Rijnmond.

De middenvelder vond het verder een chaotische wedstrijd. "Kansen voor AZ, kansen voor ons. Het was een heel open wedstrijd. Het is natuurlijk ontzettend teleurstellend dat je 2-3 verliest. We kwamen op een goed moment op 2-2 en toen had ik wel het gevoel dat we eroverheen zouden gaan.

Dan zie je toch dat we die goal weer tegen krijgen en speel je in de slotfase nog 'alles op alles' met lange ballen. Die viel niet meer goed. Het is uiteindelijk uitermate teleurstellend."