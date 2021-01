Het weer van vandaag: geregeld zon

Vandaag laat de zon zich geregeld zien en blijft het droog in het Rijnmondgebied. De temperatuur loopt op naar 6 graden en er waait een matig tot aan zee soms vrij krachtige westen- tot noordwestenwind.

In de loop van de avond en vannacht vallen enkele buien. De temperatuur komt landinwaarts niet lager dan 2 of 3 graden. De westen- tot noordwestenwind wordt voor enige tijd matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig of hard.

Morgen laat de zon zich af en toe zien en kan er nog een bui voorkomen. In de avond gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 6 graden. De westenwind krimpt in de middag naar zuidwest en waait matig.

Vooruitzichten

De komende dagen is het erg wisselvallig met in de nacht naar woensdag en op donderdag en vrijdag perioden met regen. In de middag wordt het ongeveer 6 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,8 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden.