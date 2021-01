'Dordts chemiebedrijf niet vervolgd voor miskramen van vrouwelijke werknemers'

Het Dordtse chemiebedrijf Dupont wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor de veronderstelde vergiftiging van tientallen werknemers. Dat meldt de Volkskrant. In de lycrafabriek van Dupont werden arbeiders blootgesteld aan het oplosmiddel DMAc: meer dan veertig vrouwelijke werknemers denken dat hun zwangerschap daardoor eindigde in een miskraam of doodgeboorte.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft volgens de Volkskrant niet kunnen bewijzen dat er te hoge concentraties van het oplosmiddel in de fabriek waren. DMAc is een middel dat tientallen jaren werd gebruikt in de fabriek bij de productie van lycragaren, hoewel voor die tijd al uit dierproeven was gebleken dat het spul schadelijk is voor het ongeboren kind.

Op oude videobeelden is te zien dat de vrouwen onbeschermd werken en zijn blootgesteld aan de stof. "Het kwam in contact met je armen en je handen. Beschermende middelen werden niet aangeboden. Het drong in je huid en je werd er behoorlijk beroerd van", zei Romy Hardon, die elf jaar werkte op de afdeling waar lycradraad werd gemaakt, eerder tegen Rijnmond.

"Ik werd zwanger in 1985", legt ze uit. "En op 8 november is mijn zoon overleden, terwijl hij nog niet geboren was. En ik was zeker niet de enige."



Harde bewijzen dat er te hoge DMAc-concentraties waren in de fabriek, zijn volgens het OM alleen niet meer te achterhalen. Om hun gezondheid in de gaten te houden nam DuPont destijds wel urinemonsters af bij de werknemers, maar die testuitslagen zijn inmiddels verdwenen. De advocaten van vijftien ex-medewerksters van DuPont claimden eerder circa één miljoen euro van het bedrijf.



Er loopt nog wel een strafrechtelijk onderzoek naar de uitstoot van PFOA, een mogelijk kankerverwekkende stof die werd gebruikt in de Dordtse teflonfabriek bij de productie van antiaanbaklagen, regenjassen en tapijten. De stof is jarenlang terecht gekomen in het milieu en het bloed van mensen, stelden wetenschappers eerder.