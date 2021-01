Vaccinatie ouderen in Rotterdamse verpleeghuizen volgende week afgerond

Conforte, de koepel van alle ouderenzorgorganisaties in Rotterdam en Capelle aan den IJssel, verwacht dat eind volgende week alle bewoners van de 117 verpleeghuizen, die toestemming hebben gegeven, gevaccineerd zijn. "Dat is goed nieuws", zegt bestuurder Guy Buck maandagochtend op Radio Rijnmond.

Onder Conforte vallen onder meer de verpleeghuizen van Aafje, Humanitas, Laurens en Sonneburgh. Onder meer bij dat laatste verpleeghuis greep het coronavirus om zich heen: meer dan honderd bewoners raakten in december besmet.



Buck zag het aantal besmettingen de afgelopen twee maanden geleidelijk afnemen. De huizen tellen bij elkaar zo'n vijfduizend bewoners. "In november waren rond de zevenhonderd bewoners besmet. Nu is dat 240. Een aanzienlijke daling, die wel met horten en stoten is gegaan. Maar de grote trend is een dalende grafiek."

Volgens Buck is de vaccinatiebereidheid onder de ouderen én onder het personeel hoog. Van de twintigduizend medewerkers zijn tot en met dit weekend bijna achtduizend mensen gevaccineerd. "We verwachten eind februari op 85 procent te zitten."

Hij noemt dat goed nieuws. "Het gaat voor niemand snel genoeg, maar het hangt ook samen met de beschikbaarheid van het vaccin. Ik ben blij met de hoge opkomst van medewerkers. Als je me een paar maanden geleden naar de bereidheid had gevraagd, zou ik mijn twijfels hebben gehad. Bij de griepvaccinatie zie je ook dat de bereidheid lager is. Maar onder ons personeel zal het uiteindelijk rond de 85 procent liggen."